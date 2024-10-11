Не всі меблі та речі мають бути саме у вітальні. Й для того, щоб створити максимально затишний та зручний простір, потрібно прибрати усі зайві речі, пише Southern Living.

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Клітки та лежаки для домашніх тварин

Звісно, чудово проводити час зі своїми домашніми тваринами, та це не означає, що вам потрібно дивитися на місце для сну та ігор своїх домашніх улюбленців. Але якщо ви все ж вважаєте, що вітальня – це найкраще місце, тоді потрібно подбати про те, щоб лежанка була чиста та охайна.

Маленькі килими

Коли ви обираєте килим, економити на розмірі нізащо не можна. Річ у тому, що маленький килим легко зробить будь-яку вітальню роз'єднаною та непропорційною.

А ось правильний розмір предмета може візуально збільшити кімнату та допоможе закріпити меблі й внести затишок у простір.

Картини з магазинів

Замість того, аби йти простим і коротким шляхом й заповнювати стіни картинами з масмаркету, краще приділити деякий час пошуку творів мистецтва, що справді відображатимуть вашу натуру та будуть особливими для вас.



Картинам з магазину не місце у вітальні / Фото Pexels

Речі, пов'язані з роботою

Якщо ви працюєте з дому більшість тижня, канцелярському та іншому робочому приладдю не місце у вашій вітальні. Стіл та шафу для документів краще приховати деінде. Вітальня натомість має бути місцем для відпочинку від робочого життя.

Все, що не приносить радість

І останнє, але зовсім не за важливістю: потрібно назавжди розпрощатися з усіма речами, що просто не підходять вам і які вам не подобаються. Ваш простір має відповідати життєвому етапу, на якому ви перебуваєте, і тільки відповідність цьому правилу зробить його по-справжньому зручним.