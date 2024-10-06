Ось 5 речей у вашій спальні, які заважають вам спати: пора їх змінити

Сон навіть більш важливий, ніж ви думаєте. Якщо ви не будете отримувати достатню його кількість протягом досить довгого часу, тоді це вплине і на ваш настрій, і на вигляд, і на стан здоров'я.

Сон – це та дорогоцінна річ, якої не вистачає дуже багатьом людям. І є кілька негативних звичок, які можуть впливати на якість і кількість сну, який ви отримуєте. Втім, на це також впливає і стан вашої спальні, попереджає експертка зі сну Олівія Ареццоло.

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Надлишок безладу

Чистий дім може істотно покращити ваше психічне здоров'я, так само як захаращена оселя може спричинити погіршення сну. І якщо вам важко заснути, ви перш за все можете попрацювати над тим, щоб усунути безлад у своїх спальні.

Можливо, у вас надто багато декоративних подушок чи меблів? Тоді варто позбутися цього візуального безладу та зробити спальню простим, приємним місцем для сну.

Цифрові годинники

Наявність цифрового годинника на тумбочці біля ліжка може бути великою помилкою, яку робить чимало людей. Освітлення біля вашої голови – це зовсім не те, що вам потрібно, коли ви намагаєтеся заснути.

Тримайте електронні годинники далі від спальні чи хоча б не на нічній тумбочці. Навіть невелика кількість світла може вплинути на гормони, які впливають на якість сну.



Цифрові годинники заважають спати / Фото Pexels

Прозорі штори

Коли ви займаєтеся декором своєї спальні, естетика не має бути на першому місці. Перш за все ви маєте думати про практичність та створення сприятливого середовища для сну. І темні, міцні штори чудово підходять для того, щоб створити ідеальну темряву вночі, навіть коли ліхтарі в місті залишаються яскравими.

Телефон біля ліжка

Ліжко – це зовсім не те місце, де потрібно гортати стрічку соцмереж. Це може здатися вдалим способом розслабитися перед сном, проте насправді блакитне світло дуже сильно впливає на те, як ви будете спати потім.

І краще уникати його принаймні за годину до сну. І для того, щоб усунути спокусу користуватися телефоном, ви можете взагалі не приносити його в спальню, або ж класти якомога далі від ліжка.

Яскраве верхнє освітлення

Чимало людей мають у спальні тільки одне джерело світла – верхню лампу – і це велика помилка. Таке світло є надто яскравим, і якщо ви для читання перед сном чи іншої активності використовуєте саме його, це призведе до того, що вам буде складніше заснути.

Експерти радять підшукати спеціальні нічні лампи, або ж невеликі лампи, що випромінюватимуть м'яке й тепле світло.