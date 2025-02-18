Кімнатні рослини – це чудове доповнення до будь-якого дому: вони наповнюють простір зеленню та навіть яскравими квітами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та якщо ви не впевнені у своїх здібностях у догляді за рослинами, ви можете почати з тих, які потребують зовсім мало догляду.

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Зміїна рослина

Зміїна рослина відома тим, що вона може чудово рости навіть в умовах мінімальної вологи, а це робить її ідеальною рослиною для квітникарів-початківців. Попри відсутність складнощів у вирощуванні, вона порадує вас красивим високим листям.

Поливати її потрібно дуже рідко, коли верхні 25% ґрунту у горщику вже висохнуть – перевірити це можна, зануривши палець у землю.

Заміокулькас

Це – ще одна неймовірна рослина, що потребує мінімум догляду та поливу. Товсте листя її запасає воду, як і кореневища, а це значить, що полив можна проводити набагато рідше.

Робіть це, коли верхні 50% суміші висохнуть.



Заміокулькас можна поливати рідко / Фото Pexels

Аглаонема

Також ця рослина відома під назвою Китайська вічнозелена рослина – вона винятково витривала, коли мовиться про відсутність поливу, і може пережити навтіь практично повне висихання. Головне у ній – уникати надмірного поливу, адже це може призвести до гниття коренів та загибелі.

Рослина прикрасить вашу оселю неймовірним великим листям, що може різнитися кольором – від білого та сріблястого до помаранчевого, червоного та рожевого.

Рослина-павук

Цю рослину можна побачити у багатьох домівках – і надзвичайну її популярність забезпечує її невибагливість та приємний вигляд. Вона має товсте, м'ясисте коріння, що може накопичувати воду – а це значить, що вона зовсім не страждатиме, якщо ви кілька разів забудете її полити.

Якщо ґрунт у рослині стає надто сухим, листя рослини стане м'якшим та поникне, а тоді на ньому почнуть з'являтися коричневі кінчики. В цей момент варто зволожити ґрунт, і тоді неймовірний вигляд рослини відновиться.

Юкка

Ця пальма походить з Мексики та Центральної Америки та має товстий дерев'яний стовбур – і як і у випадку з багатьма іншими пустельними рослинами, вона не любить зайву вологу. Тож чекайте, поки 50 – 75% ґрунтової суміші висохне, а вже після цього поливайте юкку знову.