Полийте ці рослини кефіром для кращого росту: урожай вас вразить

Кисломолочний продукт, який більшість людей і не думають приносити на город, насправді може стати незамінним добривом, якщо його використовувати для поливу рослин.

Досвідчені городники вже давно знають, що кефір можна використовувати для поливу рослин. Та підходить він не для всіх рослин, тож використовувати його потрібно обдумано.

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Вважається, що кефір може сприяти зміцненню імунітету рослин, а це допоможе їм боротися із різноманітними захворюваннями. Окрім того, кефіру приписують також і антибактеріальні властивості. Тож протягом літа не варто забувати про таке цінне добриво, до складу якого входить фосфор, калій та азот.

Які рослини підживлювати кефіром

Розчин кефіру городники радять використовувати для обробки помідорів та огірків. Така підгодівля також може принести користь і квітам – а саме півоніям.

Як поливати кефіром огірки

Для поливу потрібно приготувати спеціальний десятивідсотковий розчин із кисломолочного продукту. Налийте кефір у теплу воду, яка перед цим настоялася.

Для підживлення вистачить літру кефіру на ціле відро води. Та зверніть увагу на те, що якщо кефір протермінований, тоді добриво може не вдатися. А вже готове підживлення заливайте у прикореневу канавку по колу за 10 – 15 сантиметрів до стебла рослини.

Також чим розчином можна обприскати огірки по листю. Обробку проводять раз на два тижні.



Кефір підходить для підживлення огірків / Фото Pexels

Як поливати кефіром помідори

Для підживлення помідорів вам також знадобиться кефір – адже саме це добриво буде особливо ефективним у період зав'язі овочів. Якщо ви хочете, аби рослина отримала додаткове живлення та була захищена від хвороб, розведіть літр кефіру у 8 літрах води, а ввечері полийте томати під корінь.

Намагайтеся слідкувати за тим, щоб на рослини під час поливу не потрапляло сонячне світло, інакше засіб буде випаровуватися.

Які квіти можна підживлювати кефіром

Цей смачний продукт допоможе підживити не тільки город, але ще й клумбу. Ви можете використати його на таких рослинах: