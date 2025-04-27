Ці рослини можна посадити на кладовищі у травні: вони дуже невибагливі

Для могил зазвичай обирають найбільш непримхливі рослини, які не потребуватимуть частого догляду. І тому потрібно уважно поставитися до квітів, що ви збираєтеся висадити.

Коли ви обираєте рослини для посадки на цвинтарі, потрібно зважати на кілька факторів: вони не мають потребувати багато догляду, не мають потребувати багато поливу, а також мають цвісти протягом цілого сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Деревій

Деревій – це чудовий багаторічник, що можна висадити на цвинтарі. Він вирізняється великою кількістю дрібних листочків, що візуально нагадують хвою. Окрім того, він досить високий та має пишні гарні суцвіття.

Втім, ви можете знайти й мініатюрні сорти, що чудово впишуться на маленьку ділянку. Існують різні види деревію за кольором – від білих до ніжно-рожевих.

Незабудка

Якщо ви шукаєте низькорослі багаторічники для цвинтаря, тоді незабудка може стати однозначним фаворитом. Вона добре приживається навіть на відносно бідному ґрунті та може рости і у тіні, і на сонці. Квітка також прекрасно підходить для озеленення надгробків, адже вирізняється численною кількістю квіточок.



Незабудки підходять для могил / Фото Pexels

Братки

Ці однорічні квіти можуть цвісти протягом досить тривалого часу, і особливо популярні вони через розкішні квіти, що складаються з кількох круглих пелюсток. Окрім того, можна знайти рослини у різних відтінках, а сама рослина стійка і до холоду, і до підвищеної температури.

Садова гвоздика

Цвіте ця рослина безперервно з травня і аж до вересня. Вона приваблює багатьох людей через неймовірну кількість відтінків: від бордового та рожевого до білого. Полюбляє гарне освітлення, тож найкраще підійде для ділянок на відкритій сонячній місцевості.

До речі, раніше ми вже розповідали, що не можна робити на цвинтарі, аби не накликати на себе хвороби та лихо.

Седум

Чимало людей вважають седум найкращою ґрунтопокривною рослиною для могили. Він здатний за досить короткий період покрити собою досить значну площу. І якщо ви хотіли посадити мох на могилі, аби озеленити її, седум вважають більш практичним варіантом, адже рослина може легко переносити навіть екстремальну посуху.