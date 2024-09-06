Довге перебування в тіні може пригальмувати ріст багатьох рослин. Тому радять розміщувати квіти біля вікон – у місцях, де на них потраплятиме достатньо променів. Але деякі рослини можуть чудово себе почувати навіть у квартирах, де зазвичай немає дуже багато світла. Поради 24 підібрали перелік таких рослин.

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Аспідистра

Це багаторічна рослина, яка може легко освоїтися в умовах нестачі світла. Вона має глянцеві широкі листки з продовгуватими черешками і зберігає насичений колір при хорошому освітленні, але без активного впливу сонця.

Вона може нормально розвиватися навіть за низьких температур, а за правильного догляду навіть порадує вас цікавими на вигляд буро-фіолетовими квітами. Попри те, що квітка не має особливих вимог щодо догляду та поливу, вам потрібно буде регулярно протирати листя та прибирати з нього пил.

Заміокулькас

Це витончена і елегантна рослина, яка не потребує високої вологості повітря. Вона спокійно ставиться до не дуже яскравого освітлення, хоча це й може трохи сповільнити зростання. Втім, бажано все ж не віддаляти горщик від вікна більше, ніж на 2 метри.



Заміокулькаси можуть рости у півтіні / Фото Pexels

Фаленопсис

Серед орхідей фаленопсис найбільш тіньовитривалий. В природі рослина росте у тропічних лісах, на інших рослинах, тому також не перебуває під палючими променями сонця. Навпаки, воно може йому нашкодити, а прямі промені – викликати опіки на листі на квітах.

Фікус

Квітникарі обожнюють цю рослину через невибагливість у догляді та стійкість до тимчасової нестачі освітлення. Їх можна без страху ставити біля північних вікон, і в півтіні вони почуватимуть себе прекрасно.

Монстера



Монстера добре росте без великої кількості сонця / Фото Pexels

Велике листя монстери цілком задовольниться невеликою кількістю сонячних променів, тож якщо ви будете вирощувати її у затіненій кімнаті, вона все ще процвітатиме. Та забувати про інший догляд не можна: монстера потребує регулярного поливу та протирання листя від пилу.