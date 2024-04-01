Не чіпайте їх: 4 рослини, які не можна обрізати навесні

Весна – це час для обрізок, проте до цього процесу потрібно ставитися відповідально. Не всі рослини потребують її, і особливо весною.

Деякі рослини люблять весняні обрізки і починають від них рости тільки краще. Натомість з іншими проводити її категорично не рекомендують. Тож потрібно спершу дізнатися, що можна підрізати, а тільки потім братися за секатор.

Цікаво Не викидайте лушпиння картоплі: воно стане найкращим добривом

Для чого потрібно обрізати рослини

Чимало чагарників та дерев потрібно обрізати навесні – і вічнозелені рослини, троянди, фруктові дерева, а також більшість виноградних лоз. Щорічне обрізання – це основний догляд за більшістю рослин. І якщо його уникати, дерева та кущі можуть стати надто великими та безладними, а цвітіння з часом зменшиться.

А якщо у вашої рослини є хворі гілки, відмова від обрізання може призвести до того, що рослина загине. Та не всі садові рослини зав'язують квіткові бруньки одночасно. І обрізання деяких рослин провесною не допоможе їм розвиватися краще.

Загальне правило можна сформувати так: якщо рослина зацвітає до травня, навесні ви не можете обрізати.

Азалія

Якщо ви хочете насолодитися цвітінням азалії, тоді відмовтеся від ідеї обрізати її навесні. Це чагарник, який зацвітає якраз у цю пору, а це значить, що квіткові бруньки зав'язуються ще минулого літа.

Азалії – це вічнозелені або ж листопадні чагарники, і обрізати їх потрібно одразу ж після цвітіння.

Дуболиста гортензія

Гортензії обрізати дуже складно, адже деякі види квітнуть на новій деревині, а деякі – на старій. І дуболиста гортензія – це багаторічний чагарник, що цвіте великими гронами довгастих волотей. Цвіте він на старій деревині, тож ви точно не хочете позбутися її навесні.

Ці рослини зазвичай обрізають восени. В будь-якому випадку обрізку не варто проводити до часу, поки квіти не зів'януть. Втім, мертві і хворі гілки можна обрізати відразу ж, як ви їх побачите.

Бузок

Бузок – це дуже популярний декоративний чагарник, який можна зустріти чи не в будь-якому саду. Та якщо ви хочете побачити ефектне цвітіння, вам варто почекати початку літа – коли квіти відцвітуть.

Саме наприкінці весни кущі наповнюються ароматними квітковими гронами, які можуть відрізнятися за кольором – від білого до темно-фіолетового.

Форзиція

Це рід листопадних квітучих чагарників, які належать до сімейства оливкових. Багаторічні рослини популярні тим, що не потребують особливого догляду, а також мають витончену, прямостійну та вигнуту форму.

Вони також відомі своїми довгими гілками, які ранньої весни покриваються яскраво-жовтими квітами. Варто також знати, що у форзиції квітки передують листю, тож обрізання рослини потрібно проводити вже влітку, коли вона відцвіте.