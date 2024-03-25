Ніколи не підживлюйте ці рослини попелом: вони від цього загинуть

Дуже часто садівники використовують деревний попіл для підживлення різних городніх культур, та підходить він далеко не для всіх рослин. І щоб ненароком не знищити свій урожай, потрібно спершу дізнатися про кілька правил підживлення.

Якщо ви хочете влітку та восени зібрати хороший урожай, підживлення – це те, про що ви маєте подумати ще навесні. Та підійти до цього процесу потрібно дуже відповідально, адже не всі органічні добрива, зокрема і попіл, підходять для кожної культури.

Цікаво Підкоріть вибагливу ягоду: дізнайтеся, чим підживити лохину навесні для розкішного врожаю

Які рослини не можна підживлювати деревним попелом

Попіл – це надзвичайно корисне універсальне добриво. Його часто використовують через високий вміст калію і фосфору, а обидві ці речовини дуже важливі для росту і розвитку ваших рослин. Окрім того, попіл запобігає окисленню ґрунту та покращує його структуру, а також захищає рослини від хвороб і може навіть відлякувати шкідників. Та є деякі рослини, які не можна ним підживлювати, адже вони полюбляють саме кислий ґрунт.

Зокрема, серед городніх культур вам точно не варто використовувати попіл для підживлення кавунів, редису та щавлю. Ці рослини точно хочуть зростати у кислому ґрунті, і попіл цьому тільки зашкодить.



Кавуни не можна підживлювати попелом / Фото Pexels

Бути обережними потрібно і тоді, поли підгодовуєте свою клумбу, адже далеко не усі рослини полюбляють попіл. Не варто сипати його під кущі рододендрона та гортензії. Також не підійде попіл і для азалії, вересу, папороті та конвалії. Річ у тому, що всі ці рослини належать до групи рослин-ацидофілів, а вони найкраще ростуть у кислих ґрунтах, тож таке підживлення не принесе їм жодної користі, а може і навпаки нашкодити.

Та ви можете сміливо використовувати попіл для інших культур. Втім, і тут потрібно дотримуватися кількох основних правил.

Як правильно використовувати добриво з попелу

Перш за все, подумайте про зберігання цього продукту – це місце має бути сухим, адже якщо попіл намокне і стане вологим, він може втратити усі свої корисні властивості. Окрім того, не можна змішувати його із іншими органічними добривами – наприклад, гноєм чи пташиним послідом. Ви могли про це не знати, та тоді попіл знизить рівень азоту у них.

Не варто також поєднувати живлення за допомогою попелу та суперфосфату, адже в результаті такого змішування фосфор буде погано засвоюватися. Також не вносьте попіл разом із доломітовим борошном – обидва препарати можуть знижувати кислотність ґрунту, а подвійний ефект може бути надто шкідливими для ваших рослин.