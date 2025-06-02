7 рослин, які не можна садити біля гортензій: цвітіння не буде

Гортензії – це чудові рослини для будь-якого саду, і одна з їхніх переваг полягає у тому, що вони чудово поєднуються у композиції з іншими квітами. Та є й такі, які від гортензій краще тримати на відстані.

Садівники переконані, що є рослини, які краще не садити поряд з гортензіями. На це можуть бути різні причини, та якщо порушити заборону, результат буде один: погане цвітіння та ріст гортензій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Троянди

Попри те, що троянди та гортензії прекрасно виглядають у букетах, садити їх поряд – це велика помилка. Гортензіям потрібний вологий, багатий, злегка кислий ґрунт та тінь. Натомість троянди – це кущі, яким для гарного росту та цвітіння потрібно багато сонця, тепла та сухість.

До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно робити, аби троянди цвіли ціле літо.

Соняшники

Соняшники полюбляють рости на повному сонці, але це далеко не єдина причина, чому їх не варто садити поряд з гортензіями. Деякі рослини можуть виділяти хімічні речовини, що легко пригнічують ріст сусідів. Цей процес називають алелопатією, і соняшники – це саме ті рослини, що заважають усьому поряд нормально розвиватися.

Чорнобривці

Чимало садівників використовують чорнобривці не тільки як гарну квітку, що досить довго і гарно цвіте, але і як захист від різноманітних шкідників у саду – адже досить різкий запах квітів відлякує комах.

Втім, ці рослини потребують зовсім різних умов вирощування, тож краще тримати їх на відстані.



Чорнобривці не можна садити біля гортензій / Фото Pexels

Чебрець

Цей багаторічник – ще одна рослина, що надає перевагу сухому і сонячному місцю, а такі умови зовсім не підходять для гортензій. Якщо прямо поряд із кущами гортензії у вас немає сонячної ділянки. і ви не можете забезпечити полив, тоді одна з цих рослин точно не буде розвиватися, як слід.

Форзиція

На перший погляд може видатися, що форзиція – це чудовий компаньйон для гортензій, адже вона випускає свої яскраво-жовті квіти задовго до того, як гортензія почне цвісти, і так можна утворити безперервне цвітіння.

Втім, це ще одна рослина, що схильна до алелопатії – і форзиція може суттєво уповільнити ріст ваших гортензій.

Розмарин

Колюче листя розмарину та маленькі квіти могли б стати разючим та приємним контрастом з великими суцвіттями гортензій, але це – черговий випадок, коли у рослин зовсім різні потреби у вологості ґрунту та освітленні.

Горіх

Деякі рослини можуть і справді отруїти ваші квіти у саду – і тому волоські горіхи та гортензії точно не будуть найкращою комбінацією. Горіхи виділяють у ґрунт токсичну речовину, що називається юглон – і гортензія до неї досить чутлива.

Радять висаджувати ці кущі на відстані не меншій, ніж 18 метрів від горіха.