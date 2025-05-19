Небезпечна помилка: що ніколи не можна садити біля полуниці

Часто городники не дотримуються елементарного права в посадці рослин, тому урожай виходить не таким, який очікували. Вся річ у певних культурах, які є для ягоди не дуже приємною компанією.

Через брак місця на городі відбуваються змішані посадки, однак якщо на маленькій ділянці розмістити ягоди, овочі, пряні трави й ще посадку квітів, то це може не зовсім добре вплинути на урожайність, пише 24 Канал.

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Деякі рослини добре впливають одне на одного, оскільки відлякують ароматом комах, зменшують наявність бур’янів чи краще допомагають іншим рослинам засвоїти корисні речовини з ґрунту.

Що не можна садити біля полуниці

Неправильне сусідство може позбавити вас урожаю, тому треба ретельно слідкувати над тим, що можна садити поруч з полуницею, а що ні. Не можна садити полуницю поруч з пасльоновими.

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Помідори та картопля витягують з ґрунту всі поживні речовини, які необхідні полуниці, тому залишать її в голові. Як результат – ягід буде мало, а їхній розмір буде зовсім маленьким. Окрім того, картопля й помідори розповсюджують фітофтороз, який є небезпечним для ягоди.

Дачники радять садити полуницю на тій ділянці, де пасльонова росли не менше, ніж 3 роки тому. Баланс поживних речовин за ці роки відновиться, а всі збудники захворювань зникнуть.



Названо найгірші рослини, які не можна садити біля полуниці / Фото Pexels

Не варто садити біля полуниці гвоздики, соняшники й топінамбур. Вони будуть затіняти посадки, позбавляючи ягоди сонячного світла. Дехто біля кущів полуниці садить малину, але цього робити не можна, бо малина висушує ґрунт й забирає в полуниці всю воду.

До речі, раніше ми вже розповідали про ідеальне молочне підживлення полуниці, яке допоможе прискорити її ріст.

Дуже багато й часто треба поливати капусту, тому якщо грядки розміщені поруч, то кущі полуниці можуть просто потонути в зайвій вологості. Загалом дачники кажуть, що полуниця не є дуже вибагливою до сусідства, але варто врахувати цих кілька порад, щоб отримати гарний урожай.