Посадіть біля картоплі ці рослини: колорадські жуки навіть не підберуться

Боротьба з колорадськими жуками – це неприємність, з якою городникам доводиться стикатися щороку. Ці комахи швидко адаптуються до різних засобів, і прогнати їх зовсім непросто.

Колорадський жук – це неприємний шкідник, та й він має свої слабкі сторони, повідомляє 24 Канал. Зокрема, різких запахів він боїться, як вогню. І тому висадка деяких рослин біля картоплі може вберегти вас від навали цих жуків.

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Що посадити від колорадського жука?

Чимало городників хочуть по мінімуму використовувати небезпечні хімікати на своєму городі, а тому шукають альтернативні способи захистити свій город від шкідників. У цьому можуть допомогти деякі рослини, що мають досить різкий та неприємний для колорадських жуків запах.

Ось що посадити біля картоплі:

Коріандр . Він має характерний аромат, і тому буде відлякувати комах від ділянки.

. Він має характерний аромат, і тому буде відлякувати комах від ділянки. Петрушка . Мало того, що це корисна та смачна зелень. Її запах також може стати природним бар'єром для усіх колорадських жуків, адже вони як вогню бояться її пахощів.

. Мало того, що це корисна та смачна зелень. Її запах також може стати природним бар'єром для усіх колорадських жуків, адже вони як вогню бояться її пахощів. Часник та цибуля. Якщо ви висадите ці овочі біля картоплі, чисельність жуків одразу ж зменшиться.

Якщо ви висадите ці овочі біля картоплі, чисельність жуків одразу ж зменшиться. Календула . Рослина може виділяти фітонциди – речовини, що забивають аромат картопляного бадилля. І колорадським жукам буде складніше знайти картоплю на вашому городі, тож вони просто пролітатимуть повз.

. Рослина може виділяти фітонциди – речовини, що забивають аромат картопляного бадилля. І колорадським жукам буде складніше знайти картоплю на вашому городі, тож вони просто пролітатимуть повз. Лаванда . Прекрасна квітка не тільки прикрасить город, але й відлякає комах-шкідників з городу – і не тільки колорадського жука. Тож тримайте її в себе на ділянці.

. Прекрасна квітка не тільки прикрасить город, але й відлякає комах-шкідників з городу – і не тільки колорадського жука. Тож тримайте її в себе на ділянці. Чорнобривці . Вони виділяють природну отруту для ґрунтових шкідників та личинок – тіофен. Посадіть ці квіти у міжряддях та по периметру, і про колорадських жуків зможете забути.

. Вони виділяють природну отруту для ґрунтових шкідників та личинок – тіофен. Посадіть ці квіти у міжряддях та по периметру, і про колорадських жуків зможете забути. Базилік . Він має характерний досить різкий запах, який буде неприємним для колорадських жуків.

. Він має характерний досить різкий запах, який буде неприємним для колорадських жуків. М'ята . Її запах легко відлякає смугастих жуків від картоплі.

. Її запах легко відлякає смугастих жуків від картоплі. Розмарин . Варто висадити його біля картоплі, і сильний запах спеції віджене колорадського жука.

. Варто висадити його біля картоплі, і сильний запах спеції віджене колорадського жука. Квасоля. Ця рослина не тільки відлякає колорадських жуків, але й може наситити ґрунт киснем – а картоплі це точно піде тільки на користь.



Деякі рослини відлякують колорадських жуків / Фото Pexels

Та все ж досвідчені городники попереджають, що тільки посадкою потрібних рослин обійтися не вдасться. Набагато краще буде використовувати комбінований захист, а також обробити картоплю різними народними засобами. Раніше ми вже розповідали, які саме народні засоби будуть найбільш ефективними проти колорадських жуків.