Укр Рус
Поради Сезонні поради Посадіть біля картоплі ці рослини: колорадські жуки навіть не підберуться
11 квітня, 22:23
3

Посадіть біля картоплі ці рослини: колорадські жуки навіть не підберуться

Марина Блохіна
Основні тези
  • Щоб боротися з колорадським жуком, рекомендується садити біля картоплі рослини з різким запахом, такі як коріандр, петрушка, часник, цибуля, календула, лаванда, чорнобривці, базилік, м'ята, розмарин, та квасоля.
  • Досвідчені городники радять використовувати комбінований захист, поєднуючи посадку цих рослин з іншими народними засобами проти жуків.

Боротьба з колорадськими жуками – це неприємність, з якою городникам доводиться стикатися щороку. Ці комахи швидко адаптуються до різних засобів, і прогнати їх зовсім непросто.

Колорадський жук – це неприємний шкідник, та й він має свої слабкі сторони, повідомляє 24 Канал. Зокрема, різких запахів він боїться, як вогню. І тому висадка деяких рослин біля картоплі може вберегти вас від навали цих жуків. 

Цікаво Помийте вікна в цей час перед Великоднем: залучите в дім щастя та гроші

Що посадити від колорадського жука?

Чимало городників хочуть по мінімуму використовувати небезпечні хімікати на своєму городі, а тому шукають альтернативні способи захистити свій город від шкідників. У цьому можуть допомогти деякі рослини, що мають досить різкий та неприємний для колорадських жуків запах. 

Ось що посадити біля картоплі:

  • Коріандр. Він має характерний аромат, і тому буде відлякувати комах від ділянки. 
  • Петрушка. Мало того, що це корисна та смачна зелень. Її запах також може стати природним бар'єром для усіх колорадських жуків, адже вони як вогню бояться її пахощів. 
  • Часник та цибуля. Якщо ви висадите ці овочі біля картоплі, чисельність жуків одразу ж зменшиться. 
  • Календула. Рослина може виділяти фітонциди – речовини, що забивають аромат картопляного бадилля. І колорадським жукам буде складніше знайти картоплю на вашому городі, тож вони просто пролітатимуть повз. 
  • Лаванда. Прекрасна квітка не тільки прикрасить город, але й відлякає комах-шкідників з городу – і не тільки колорадського жука. Тож тримайте її в себе на ділянці. 
  • Чорнобривці. Вони виділяють природну отруту для ґрунтових шкідників та личинок – тіофен. Посадіть ці квіти у міжряддях та по периметру, і про колорадських жуків зможете забути. 
  • Базилік. Він має характерний досить різкий запах, який буде неприємним для колорадських жуків. 
  • М'ята. Її запах легко відлякає смугастих жуків від картоплі. 
  • Розмарин. Варто висадити його біля картоплі, і сильний запах спеції віджене колорадського жука.
  • Квасоля. Ця рослина не тільки відлякає колорадських жуків, але й може наситити ґрунт киснем – а картоплі це точно піде тільки на користь. 


Деякі рослини відлякують колорадських жуків / Фото Pexels

Та все ж досвідчені городники попереджають, що тільки посадкою потрібних рослин обійтися не вдасться. Набагато краще буде використовувати комбінований захист, а також обробити картоплю різними народними засобами. Раніше ми вже розповідали, які саме народні засоби будуть найбільш ефективними проти колорадських жуків