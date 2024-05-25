Що посадити біля паркану з боку дороги: 5 найкращих рослин

Якщо ви хочете, щоб ваша дача виглядала неймовірно, тоді потрібно потурбуватися не тільки про вигляд дому, але і всієї ділянки. І з цією метою ви можете висадити рослини за парканом, щоб облагородити територію.

Город – це та ділянка, де більшість людей знають, що саме потрібно посадити. Натомість земля біля паркану, та ще й з боку дороги викликає набагато більше питань. І ландшафтні дизайнери переконані, що для цього місця підходять далеко не всі рослини. Тож Поради 24 підібрали найкращі на будь-який смак.

Цікаво Як відіпрати плями кави від одягу: простий спосіб, який допоможе

Плодоносні кущі

Якщо ви сумніваєтеся, які рослини висадити біля паркану, тоді неймовірно вдалими варіантами будуть кущі. Це може бути малина, смородина чи аґрус. Головне, не садити рослини аж надто близько до паркану, адже інакше вам буде незручно збирати ягоди. Оптимальна відстань між кущем та огорожею – приблизно 1,5 метра.

Хміль

Так, ця рослина може бути не тільки неприємним шкідником, який захоплює ділянку в саду, але і створює чудову загорожу на паркані, якщо висадити його там, де потрібно. Але приготуйтеся до того, що його пагони буде непросто прибирати.

Та ще кращий варіант – посадити квасолю чи горох. Вони щільно закриють сітку, і так ви отримаєте не тільки гарну стіну, але й непоганий урожай.



Хміль можна використовувати як загорожу / Фото Pexels

Дерен

Дерен – це дуже класична "парканна" рослина, і його можна знайти у різних кольорах – білому, червоному тощо. Рослина буде гарно виглядати і в якості самостійного живоплоту, і як загорожа для паркану.

До того ж дерен зовсім невибагливий, і більшість видів може рости практично на будь-якому ґрунті, на сонці і в півтіні. Також він дуже швидко росте, і досягне висоти в метр вже в перший рік після посадки.

Кизильник блискучий

Зазвичай кизильник використовують для низьких та середніх живоплотів, які формують шляхом обрізання. Під час вирощування у вільній формі він може досягнути 3 метрів у висоту. Якщо умови для нього будуть сприятливими, росте кизильник досить швидко.

Бузок

Цей кущ виглядатиме неймовірно красиво, до того ж може бути надзвичайно різноманітним. У бузку набагато більше сортів, ніж у інших декоративних чагарників, тож ви точно знайдете собі щось до смаку.