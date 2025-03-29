Посадіть ці рослини біля стовбурів дерев: про попелицю забудете назавжди

Попелиця на плодових деревах може швидко перетворитися на справжню проблему. Та є один простий природний спосіб відігнати її.

Якщо ви хочете розібратися з проблемою попелиць на плодових рослинах раз і назавжди, для цього можна просто висадити біля стовбурів дерев деякі квіти, повідомляє 24 Канал.

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Які рослини висадити від попелиць

Один з найкращих ваших союзників у боротьбі із попелицею – це волошки. Вони зараз особливо популярні серед садівників через те, що можуть приваблювати до себе сонечок. Посадити волошки потрібно на сонячній ділянці саду, хоч вони непогано ростуть і в частково затіненій ділянці.

Якщо у вас є дерев'яні стовбури чи рослини, які часто страждають від нападів попелиць, волошки можна посадити прямо поряд. Та це не єдиний варіант – також боротися із попелицею допомагає і космея. Вона не тільки прикрасить сад, але й своїм запахом відлякає багатьох шкідників.



Біля стовбура дерев потрібно посадити деякі рослини / Фото Pexels

Є ще кілька рослин, які можуть виявитися надзвичайно корисними у боротьбі з попелицею – і все через фітонциди, що випускаються у вигляді летючих ароматичних речовин. Наприклад, ви можете висадити чорнобривці, коріандр, м'яту, часник, цибулю, лаванду, ромашку, гірчицю чи базилік.

Всі ці трави та квіти через виразний аромат допоможуть утримувати попелицю далеко від стовбурів дерев. Радять висаджувати рослини також і біля інших культур, що потребують захисту від шкідників: по краях грядок, у проміжках між рядами чи невеликим групами у саду.

Та якщо ви не хочете покладатися тільки на варіант з висадженими рослинами, ви можете виготовити повністю природний засіб від попелиці. Для нього вам знадобляться такі інгредієнти:

3 – 4 зубчики часнику;

2 чайні ложки рослинної олії;

1 чайна ложка мийного засобу для посуду;

пів літра води кімнатної температури;

марля чи дрібне сито.

Інгредієнти подрібніть та змішайте, а тоді настоюйте протягом доби. Отриману масу процідіть та розведіть з водою. Потім потрібно настоюватися ще 3 – 4 дні, ще раз розвести та використовувати для обприскування чагарників та дерев.