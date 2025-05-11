Посадіть ці рослини під горіхом: будуть рости неймовірно добре

Горіх на ділянці може мати чимало переваг – від затінку до смачних та корисних плодів. Але є й недолік – під широкою кроною не росле чимало рослин.

Сусідство з горіхом, на жаль, переносять далеко не всі культури, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. Втім, це не значить, що під ним взагалі нічого не можна посадити.

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Що посадити під горіхом?

Волоський горіх – це невибаглива рослина, що на диво швидко росте, тому його насамперед висаджують на ділянці, коли хочуть її озеленити. Після посадки дерево швидко формує кореневу систему, а тоді й густу розлогу крону.

Особливістю дерева також є його здатність виділяти речовину югнол. І під час проникнення в ґрунт ця речовина діє як гербіцид та пригнічує зростання великої кількості рослин. І якщо ви все ж наважилися посадити горіх на ділянці, тоді потрібно правильно обрати ділянку та визначити, як використовуватиметься місце під кроною.



Під горіхом ростуть не всі рослини / Фото Pexels

Ось які рослини добре ростуть під горіхом:

ягідні чагарники;

пряні трави;

декоративні квіти та чагарники.

Отож, передусім під горіхом можна посадити кущі малини, чорної смородини та навіть аґрусу. Ці культури досить тіневитривалі, а також добре переносять сусідство з горіхом і далі даватимуть непоганий врожай.

До речі, раніше ми вже розповідали, чому не можна рубати горіх, що росте біля дому. Не всі знають про значення давньої прикмети.

При посадці смородини потрібно обирати одразу кілька кущиків для перехресного запилення: це допоможе отримати більший урожай з якіснішими ягодами. А ось малина надає перевагу вільним посадкам – і місце під кроною горіха стане непоганим варіантом.

Якщо ж ви хочете самостійно вирощувати пряні трави, тоді під кроною горіха можна сміливо садити м'яту, базилік, тархун, мелісу, петрушку, селеру. Окрім того, непогано під горіхом ростиме також і озимий часник – рослина проростає з приходом першого тепла та дозріває вже в середині липня, коли листя горіха тільки набирає масу.

З квітів вирощувати під горіхом успішно можна крокуси, нарциси, тюльпани, конвалії, примулу. Окрім того, можна садити також папороть, хосту та лілійник.