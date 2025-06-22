3 рослини, які варто посадити разом: важливі правила від садівників

Для того, щоб культури гарно росли, потрібно за ними не лише доглядати, але й забезпечити правильне сусідство. Якщо поруч з ними будуть рости вигідні рослини, то вони пришвидшаться в рості й дадуть кращий результат.

Сумісне вирощування вже давно користується популярністю серед дачників, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Джеймі Валтона. Він розповів, які рослини посадив разом у своєму саду та додав, яку це має користь.

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Салат

Перевага салату в тому, що він утримує вологу в ґрунті, а це є досить важливим в спекотну пору року. Окрім того, салат пригнічує ріст бур’янів та виступає природною мульчею.

Зелена цибуля

Рекомендовано між рядами салату висаджувати зелену цибулю. Вона не займає багато місця, бо росте вертикально й не конкурує з салатом за простір, таким чином ви зможете зекономити частину грядки й посадити інші рослини. Цибуля здатна виділяти природні речовини, які відлякують попелиць.



Зелена цибуля займає мало місця на грядці / Фото Pexels

Чорнобривці

Дуже корисно кожні кілька рядів висаджувати чорнобривці. Вони відлякують ґрунтових черв’яків та нематод, які нищать корені овочів. Запаху чорнобривців боїться капустянка, попелиця та слимаки.

До речі, огірки можуть жовтіти. Для того, щоб цього не сталося, дачники розповіли 5 важливих секретів.

Ці три посаджені рослини поруч створюють одне для одного природний захист, тому не варто використовувати ніяку агресивну хімію. Щоб чорнобривці утворювали нові бутони, потрібно регулярно прибирати зів’ялі квіти. Садівник каже, що комбінація з цих трьох рослин забезпечить гарний ріст салату й цибулі, а чорнобривці будуть красиво рости й відлякувати шкідників.