Ці 6 рослин потрібно обрізати прямо зараз: покращите цвітіння вдвічі

Обрізка рослин – це дуже важлива частина догляду за ними. І чимало садівників помилково асоціюють обрізку із початком весни, або ж глибокою осінню – та насправді деякі рослини потрібно обрізати й влітку, у червні.

Початок літа – це практично ідеальний час для обрізки деяких квітучих рослин, видалення їхніх в'ялих квітів та покращення форми кущів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Бузок

Бузок на початку червня вже повністю відцвів, тож потрібно як слід підготуватися до його рясного цвітіння наступного року – а для цього на початку літа потрібно провести обрізку.

Квіти бузку розвиваються на старій деревині, тож бруньки почнуть рости одразу ж після закінчення цвітіння. Якщо ваша рослина у хорошому стані, тоді ви можете просто злегка сформувати її та видалити усі мертві гілки. Якщо ж кущ потребує сильнішої обрізки, то будьте уважні, аби не видалити більше, ніж третину гілок.

Наперстянка

Цю рослину садівники полюбляють через її високі стебла, що можуть створити дуже цікаву структуру у саду та на квітнику. Чимало квітникарів вважають, що одного високого стебла з квітами на сезон достатньо, але це помилкова думка. Якщо ви хочете перетворити свій сад на квітучий оазис, перший масивний квітконос варто видалити одразу ж після того, як він відцвіте.

Після цього у рослини виростуть коротші, та не менш красиві стебла, які цвістимуть до пізнього літа.

До речі, раніше ми вже ділилися ідеальним часом для обрізки ірисів, аби вони згодом цвіли надзвичайно пишно.

Форзиція

Ця рослина – це справжній символ приходу весни, адже квіти на ній з'являються ще задовго до того, як на інших рослинах розпускаються бруньки з листочками. Обрізати форзицію потрібно після того, як закінчиться цвітіння та з'явиться листя – це дозволить контролювати її розмір та створити акуратну приємну форму.



Форзицію потрібно обрізати в червні / Фото Pexels

Азалії

Цей чагарник вже також давно став класичним у ландшафті, адже він не тільки пишно цвіте красивими квітами, але й також приваблює на ділянку різних запилювачів – метеликів, бджіл тощо.

Азалії також цвітуть на старій деревині, тож обрізати рослини навесні не можна. Натомість це робиться на початку літа.

Жоржини

Можливо, вам цікаво, навіщо обрізати жоржини, якщо вони ще навіть не цвіли – і в цьому насправді полягає уся суть. Прищипування жоржин влітку допомагає їм бути більш активними впродовж цілого сезону, і ви зможете контролювати розміри їхніх стебел.

Гліцинія

Гліцинія – це одна з рослин, яку вважають надзвичайно вибагливою, і вона загалом потребує частої обрізки. Це робиться і для того, аби стимулювати новий ріст, і для контролю росту рослини.