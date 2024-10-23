Ці 3 види рослин потрібно обрізати прямо зараз: наступного року стануть вдвічі пишнішими

Кінець осені може здатися спокійним сезоном для садівників, та є ще кілька завдань, які потрібно виконати перед настанням холодів.

Мета обрізки рослин у саду восени – це видалення мертвих, хворих чи пошкоджених стебел та гілок. Це також називають санітарною обрізкою, і пропускати це завдання точно не варто, адже це сприятиме кращому росту рослин, пише Express.

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Декоративні дерева

Експерти переконані, що декоративні листяні дерева просто-таки вимагають обрізки перед зимою, адже тоді вони перебувають у фазі спокою, і це зменшить стрес для рослини та дозволить деревам зосередитися на відновленні та новому зростанні навесні.

З листопада по березень можна займатися видаленням менших гілок, аби отримати чисті стебла без зайвих сухих та хворих пагонів. Так ви не тільки покращите форму дерева, але й забезпечите йому кращий ріст.

Але будьте обережні, аби прорідити гілки, але не зрізати всю крону, яка допомагає зберегти природний та збалансований вигляд рослин.



Декоративні дерева потрібно обрізати восени / Фото Pexels

Вічнозелені кущі

Зима – це ідеальний час для обрізання усіх вічнозелених кущів, і особливо тих, що переросли свій простір чи стали надто великими. Це обрізка для оновлення, тож потрібно почати з видалення мертвих та пошкоджених гілок, адже це допоможе зміцнити здоров'я куща та запобігти його подальшим хворобам.

Також потрібно прорідити старі гілки, аби на кущ могло потрапляти більше сонця та через нього вільно проходив потік повітря.

Плодові дерева

Фруктові дерева потребують щорічної обрізки, якщо ви хочете кожного разу отримувати багатий врожай. До того ж це допомагає контролювати їхній розмір та підтримувати здоров'я рослин. Без обрізки вони можуть стати надто високими і громіздкими, а це ускладнить і догляд за ними, і збір плодів.

Для отримання найкращого результату обрізати їх потрібно вже тоді, коли дерева перейдуть у стан спокою.