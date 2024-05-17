Посадіть ці рослини біля груші для небувалого врожаю

Груша – це досить примхлива рослина, яка може не давати урожай кілька років поспіль. Тож потрібно знати, які культури допоможуть їй краще рости.

Навряд можна уявити фруктовий сад без грушового дерева. Та навіть у випадку, якщо ви – досвідчений дачник, у вас можуть виникнути деякі проблеми із грушею та отриманням від неї гарного урожаю. Втім, кілька хитрощів врятують дерево.

Цікаво Коли садити огірки у відкритий ґрунт: названо точні дати

Де посадити грушу

Груша – це одна з найбільш світлолюбних культур у вашому саду, тож потрібно знайти їй гарне місце, де вона отримає достатньо променів сонця. Якщо ж дереву не вистачатиме світла, тоді воно буде витягуватися, а пагони ростимуть під гострим кутом, будуть тонкими та крихкими.

Також урожай буде формуватися на верхівці дерева, а це створить чимало незручностей, коли настане час його збирати. Ідеальне місце для груші – це майданчик, який будівлями чи іншими деревами закритий від північних вітрів, у південно-західній частині саду. Ґрунт для груші має бути родючим.

Бажано також посадити не одну грушу, а відразу кілька і поряд одна з одною. Більшість сортів – не самоплідні, або лише частково самоплідні. Тож варто посадити кілька відразу, щоб відбувалося перехресне запилення.



Груші потрібно висаджувати правильно / Фото Pexels

Яблуня

Груші та яблуні можуть стати досить хорошими сусідами, які добре уживаються поряд. Яблуні також можуть покращити врожайність груш поряд.

Які ще дерева посадити біля груші

Ідеальний сусід для груші – це, як не дивно, ще одна груша, але іншого сорту. Якщо ж ви посадите біля груші клен, тоді він захистить ваші фрукти від плодожерки. Дуже часто садівники висаджують поряд також малину, смородину та виноград. З квітів добре підійдуть чорнобривці, дзвіночки та маргаритки.