Можливо, ви вже замислилися, що ж посадити у своєму садку наступного року. Що ж, є кілька рослин, які досвідчені садівники радять уникати взагалі. Або ж, щонайменше, поставитися до їхньої посадки з обережністю.

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М'ята

М'ята – це справді корисна рослина, і вона може стати непоганим доповненням до рецептів, а також додати свіжості коктейлям чи навіть звичайній воді. Втім, як рослина вона надзвичайно агресивна, а коріння може задушити інші рослини.

Та якщо ви справді прагнете виростити м'яту, тоді є просте рішення – ви можете посадити її у окремий горщик.

Хрін

Якщо ви полюбляєте в саду городину, то може здатися, що хрін – це непоганий варіант. Та перед посадкою також краще добре подумати. Попри те, що корінь хріну дуже корисний у кулінарії, але ця рослина також надзвичайно інвазивна.

Якщо потім ви вирішите позбутися рослини, на це можуть піти роки.

Незабудки

Попри назву, про посадку цієї квітки краще забути. Звісно, вони гарно виглядатимуть навесні між тюльпанами чи нарцисами, а насіння квітів широко поширене та дешеве, проте вивести їх потім з грядки буде практично неможливо. А наступного року незабудки цвістимуть по всьому саду.



Незабудки дуже складно вивести з саду / Фото Pexels

В'юнкі квіти

Іпомея, жимолость та гліцинія можуть бути не тільки дуже красивими, але й інвазивними квітами. І це може призвести до того, що інші рослини відчуватимуть задуху. Та ви можете виростити квітучу ліану, якщо розберетеся з тим, як убезпечити від неї решту свого саду.

Молочай

Дуже часто в саду вирощують такі трави, як молочай. Проте якщо рослина не є рідною для вашої місцевості, вона теж може стати агресивною, а популярні сорти можуть навіть перетворитися на паразитів. Тож перед тим, як висаджувати велику кількість рослин, краще спершу провести експеримент та посадити кілька.