5 рослин, які потрібно зібрати на чаї в липні: не пропустіть їх

Середина літа – це чудовий час для збору цілющих рослин і засушування трав на чаї, щоб потім насолоджуватися ними в холодну пору року.

В липні розквітає чимало квітів, які можна засушити, а потім готувати з них смачні та корисні чаї. Тож Поради 24 підготували перелік, щоб ви нічого не пропустили.

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Ромашка лікарська

Ця звичайна маленька біла квіточка – це універсальний цілющий засіб, а також рослина, з якої можна готувати неймовірно смачні чаї. Тож не пропустіть час її збору у липні.

Під час заготівлі квіти ромашки зрізають гострим ножем чи ножицями разом зі стеблом, довжиною не більше, ніж 3 сантиметри. Якщо ж ви хочете заготовити зелену масу для ванн чи компресів, тоді зріз можна робити на рівні нижнього листя, на відстані 30 сантиметрів від верхівки.

Іван-чай

Чай, приготований з цієї рослини, вважається не тільки смачним, але й цілющим. Він має тонізувальну та протизапальну дію, але для напою використовують тільки листя рослини, яке потрібно зібрати під час цвітіння. Втім, потрібно встигнути до моменту дозрівання насіння, яке нагадує пух.

Деревій

Цвіте він і в червні, і в липні. Під час заготівлі стебла потрібно з верхівки зрізати 15 сантиметрів, без грубих стебел. А квітки зрізають на відстані 2 сантиметрів від верхівки. До речі, збір можна проводити тільки тоді, коли квіткові головки потемнішають.

Календула

Квіти рослини ефективні проти нагноєння та опіків, а також допомагають при хворобах ясен та горла. Вони також знімають запалення та мають антисептичну дію.

Звіробій

Під час заготівлі зрізати рослину потрібно гострим ножем, серпом чи ножицями. Ріжуть її зі стеблом на відстані 25 – 30 сантиметрів від верхівки.