Ніколи не говоріть ці 5 слів: вони притягують бідність та борги

Езотерики переконані, що все, що робить чи говорить людина, має своє значення та впливає на її життя. І тому радять уникати деяких слів, які можуть привабити у життя небажану енергетику.

Народні прикмети стверджують, що від того, що і як ми говоримо, залежить досить багато, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож краще уникати використання деяких слів, аби підвищити свої шанси на успіх у фінансових справах.

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Бідний

Не радять говорити про себе чи про близьких, що вони бідні, бідненькі, чи "прибідняються". Це слово насправді має досить велике значення та енергетичну силу та притягнути у життя невдачі та негаразди. Вважається, що на людей, які полюбляють вживати це слово, незабаром посиплються борги, невдачі та проблеми.

Ні

Для того, аби щось отримати, потрібно і щось віддати. І якщо ви постійно відповідаєте людям відмовою, не дивно, що Всесвіт відповідає вам тією ж монетою. Зважайте, що часті відмови можуть затримувати позитивну енергетику, що допомагає розбагатіти.

До речі, раніше ми розповідали про ще одну прикмети, про яку знають не всі – чому не можна залишати ключі у дверях.

Хазяїн, начальник

У вас може бути людина, яка надає вам роботу, але не варто часто називати її начальником у приватних розмовах. Особливо ж важливо не записувати ніде орендодавця як "хазяїна" – це може погано вплинути на вашу енергетику та самовизначення.

Такі слова начебто можуть призвести до того, що людина почне втрачати впевненість та силу духу.



Деякі слова можуть привабити бідність до людини / Фото Pexels

Повинен

На перший погляд у цьому слові немає нічого поганого, але підсвідомо воно начебто налаштовує вас на борги, тож езотерики радять його уникати. Також не варто говорити "я мушу". Краще замінити це на фразу "мені необхідно", або ще краще – "я хочу".

"Бабло", "лаве" тощо

Гроші – це те, що ви отримуєте за свою працю, тож називати їх зневажливими словами та жаргоном не варто. Так ви можете знецінювати себе. Тож краще уникати називання грошей "капустою" тощо – адже це може призвести до втрати цих самих грошей.