Ароматні та неймовірно смачні: найкращі сорти помідорів для городу
- Стаття описує найкращі сорти помідорів для вирощування, серед яких "Монгольський карлик", "Чорний Китай", "Велика слива", "Цукровий бізон" та "Лимонні дольки".
- Кожен сорт має свої особливості, такі як стійкість до хвороб, висока врожайність, смакові якості та простота у догляді.
Коли мовиться про посадку помідорів, потрібно подбати не тільки про вдалу ділянку та догляд, але й про насіння – а саме про сорт томатів. Адже від нього буде залежати, який врожай ви отримаєте.
Певно, практично усі люблять помідори, і тому на кожному українському городі влітку можна побачити цю культуру, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби отримати максимальний урожай з найкращим смаком, потрібно уважно поставитися до усіх етапів вирощування плодів – починаючи від вибору сорту.
Цікаво З одного куща збиратимете відро: ось 6 сортів картоплі з найкращим урожаєм
Монгольський карлик
Цей ранній сорт помідорів зовсім невибагливий у догляді та не потребує пасинкування та підв'язування. Рослини самі собою кущисті, тож потрібно садити їх на достатній відстані одна від одної.
Помідори з такого сорту смачні, м'ясисті та досить великі, а також густо ростуть на кущі.
Чорний Китай
Цей сорт був виведений відносно нещодавно і має азійське походження. Томати з нього матимуть насичений смак з легкою фруктовою ноткою. З плюсів – помідори дуже стійкі до хвороб, але при цьому невибагливі у догляді.
Стебло в них дуже міцне, а ростуть вони високо, тож такі помідори вимагатимуть підв'язування.
Велика слива
Цей сорт вважається одним з найбільш врожайних. Досвідчені дачники переконані, що з одного куща можна зібрати до 20 кілограмів плодів. А самі томати неймовірно красиві, щільні та важкі. Помідори цього сорту середньостиглі, та ви точно не пошкодуєте, якщо посадите їх в себе на грядці – вони стійкі до "капризів" погоди та щедро віддячать вам врожаєм.
Цукровий бізон
Цей сорт може витримати і спеку, і низькі температури – а висаджують його навіть дачники без досвіду, адже навіть за мінімального догляду помідори можуть дати багато врожаю.
Вас здивує і смак томатів – "Цукровий бізон" дає соковиті та солодкі плоди, що чудово підійдуть і для салатів, і для консервації.
Помідори можна виростити навіть новачкам / Фото Pexels
Лимонні дольки
А цей сорт підійде для людей, які полюбляють солити помідори. Плоди будуть красиві та у неймовірній кількості – томати родять гронами. Всього один такий кущ може дати до 10 кілограмів плодів.