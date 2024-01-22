Для того, щоб досягти здорових, повноцінних стосунків, варто намагатися розпізнавати проблемні "норми", які заважають їм розвиватися. І це стосується не тільки стосунків із патнером, але й з людьми загалом. І психологиня Анабель Басулто розповіла про деякі такі шкідливі стереотипи.

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Контролююча поведінка означає любов

Думка про те, що контроль ваших дій є ознакою любові є шкідливим стереотипом, який може сприяти дуже небезпечній та нездоровій динаміці стосунків. Так ви можете легко сплутати ревнощі із зацікавленістю, контроль із відданістю і маніпуляції з коханням.

Якщо дозволити іншим контролювати вашу поведінку та спосіб мислення, це може мати серйозні наслідки для вашого самопочуття та самооцінки. Контроль поведінки також може поставити людину під загрозу розвитку тривоги та депресії,

– поділилася психологиня.

Все має бути 50/50, інакше стосунки приречені

Так, незбалансована динаміка та внески у стосунки між людьми також нездорові, проте стереотип про те, що ви маєте ділити усе точно навпіл може також завдати чимало шкоди – і дружнім, і романтичним стосункам.

"Стосунки схожі на рецепти, і не всі рецепти однакові. Думка про партнерство 50/50 може викликати у пар нереалістичні очікування щодо того, що їхній партнер дає у стосунках", – розповіла Басулто.

Кожна людина приносить у спілкування свої унікальні сили та здібності, і варто працювати з цим. Також варто зважати на природні злети і падіння, що відбувають з кожною людиною протягом її життя.

Нестабільні стосунки захопливі і пристрасні

Непостійні стосунки, де пара постійно сходиться і розходиться, дуже міфологізовані у сучасній попкультурі. Думка про те, що люди розходяться, а потім все ж повертаються один до одного, попри всі перешкоди, може здаватися дуже захопливою, проте насправді такі стосунки можуть легко стати токсичними.

Повернення до партнера часто ґрунтуються на вірі, що одна людина зможе змінити іншу з часом, проте це найчастіше не призводить до бажаних результатів. Вам може здаватися, що ця токсична схема хороша через те, що хвилювання від віри у те, що "цього разу буде краще" призводить до збільшення кількості ендорфінів, які обманюють ваш мозок.

Ви завжди повинні спати в одному ліжку зі своїм партнером

Існує поширена думка про те, що пари повинні обов'язково спати в одному ліжку, і часто це зображають як необхідність для здорових стосунків. Втім, попри те, що сон поруч з вашим партнером може принести для вас деякі переваги, це працює далеко не для кожної пари.

Люди можуть вирішити спати у різних ліжках та кімнатах з різних причин – стан здоров'я, графік сну, звички, робота чи проблеми зі сном, і це абсолютно нормально.

Жінки мають бути опікунами

Традиційні ґендерні стереотипи також свідчать про те, що жінки мають найбільше піклуватися у стосунках, і це стосується не тільки дітей, але і їхніх партнерів. Через це жінкам часто доводиться виконувати всю домашню та емоційну роботу у стосунках.

Коли жінки несуть на собі тягар піклування про всіх членів сім’ї, вони, як правило, відчувають себе вигорілими та "зворушеними" (відчуття фізичного та емоційного виснаження, яке виникає внаслідок постійного фізичного контакту з дітьми). Проте більшість з роботи, яку виконує доглядальниця, невидима, тому жінки часто відчувають, що їх не цінують члени сім’ї, а особливо партнери,

– поділилася Гаяне Арамян.