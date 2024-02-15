Хочете схуднути, та поняття не маєте, з чого ж вам почати? Якщо це так, то саме ця стаття може вам допомогти. Персональна тренерка Кайрі Фурр розповіла, які вправи будуть найбільш ефективними для втрати ваги.

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Швидка ходьба

Ви могли й не підозрювати, що ця надзвичайно проста вправа, якою ви можете займатися щодня, настільки ефективна для схуднення. Майже кожна людина може включити її у свій розпорядок фітнесу. І ця легка вправа допоможе прискорити пульс, спалити калорії та допомогти скинути зайві кілограми. Особливо корисною вона буде у випадку, якщо ви займатиметеся регулярно.

Ходити у швидкому темпі Фурр радить протягом 30 – 60 хвилин.

Біг підтюпцем

Цей вид діяльності спалює більше калорій, аніж ходьба, і прискорює пульс. Окрім того, біг – це одна з найкращих аеробних вправ для схуднення, яка також може позитивно вплинути і на здоров'я вашої серцево-судинної системи та знизити ризик серцевих захворювань.

Виявляється, бігуни мають на 45% менший ризик інсульту та серцевих захворювань, ніж люди, які не бігають. А для того, щоб схуднути, достатньо бігати від 20 до 30 хвилин три – чотири рази на тиждень.



Біг допомагає швидше худнути / Фото Pexels

Стрибки на місці з піднятими руками

Стрибки – це класичні вправи з гімнастики, які прискорюють пульс та на диво ефективно спалюють калорії. І цей зірковий рух задіює усе тіло та кілька конкретних груп м'язів, а цце дозволяє швидше спалювати зайві калорії.

Встаньте, поставивши ноги разом, стрибніть, розводячи руки й ноги, і поверніться у вихідне положення. Повторюйте цей рух протягом 30–60 секунд, не перериваючись. Виконайте чотири раунди з хвилиною відпочинку між ними,

– розповіла тренерка.

Віджимання

Це – ще один універсальний та ефективний рух, який буде надзвичайно корисний для того, щоб підтягнути верхню частину тіла, задіяти груди, плечі, трицепси і прес. Віджимання – це основна вправа із власною вагою, яка допомагає наростити силу та спалити калорії.