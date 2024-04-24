Існує безліч причин, через які ви можете любити ягоди – вони смачні, можуть задовольнити вашу тягу до солодкого, а також надзвичайно багаті на різноманітні поживні сполуки. Окрім того, вони також досить універсальні, тож ви можете їсти їх прямо жменями. А списком найбільш корисних із них поділилася дієтологиня Медді Паскуаріелло.

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Чорниця

Чорниця може бути крихітною ягодою, проте вона все ще залишається надзвичайно корисною та наповненою поживними речовинами. Перш за все, ви можете знайти у ожині та чорниці чимало поживних речовин. Окрім того, чорниця також містить і багато інших корисних мінералів – наприклад, кальцій, магній та калій. Всі ці речовини можуть сприяти здоров'ю кісток, а також скороченню м'язів та покращенню артеріального тиску.

Також чорниця містить і багато антоціанів – рослинних пігментів, які є антиоксидантами. Саме вони надають ягоді синій колір.

Ожина



Ожину потрібно частіше їсти / Фото Pexels

Вона відома своїм терпким смаком та темним відтінком, але також багата на антиоксиданти та клітковину. Окрім того, наповнена ожина і вітаміном С, який корисний для зміцнення вашого імунітету.

Містить ожина також певну кількість мінералів – кальцій, магній та калій, а вони беруть участь у регуляції нервів та здоров'ї кісток.

Малина

Кожного разу, коли ви з'їдаєте всього одну чашку малини, разом з нею ви отримуєте також 32 мікрограми вітаміну С, а це майже половина вашої добової потреби у цій речовині. Окрім того, ви отримаєте також свою дозу антиоксидантів – антоціанів, які містяться у малині в досить великій кількості.



Малина дуже корисна / Фото Pexels

Окрім того, не можна забувати і про клітковину, яка дуже корисна для кишківника.

Полуниця

Зовсім скоро полуницю можна буде знайти на будь-якому прилавку, і цим точно потрібно скористатися, адже вона надзвичайно корисна для вашого здоров'я. Зважайте на те, що одна чашка полуниці містить 85 мікрограмів вітаміну С, а це навіть більше, ніж добова норма.

Окрім того, ця ягода може бути чудовим доповненням до пластівців, смузі чи вівсяної каші.

Шовковиця

Якщо ви любите шовковицю, тоді це добре для вас, адже це дуже поживна ягода. У ній ви можете також знайти багато ненасичених жирних кислот, які допомагають контролювати високий рівень холестерину у крові, а також потенційно знижувати ризик різноманітних серцевих захворювань.