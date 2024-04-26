Ці 5 міфів про фрукти заважають вам худнути: потрібно їх знати

Коли мовиться про харчування, яке стосується схуднення, ви можете знайти у мережі дуже багато інформації – і далеко не вся вона є правдивою. Тож потрібно точно знати, що ви не потрапили під вплив деяких міфів, які зрештою заважатимуть вам худнути.

Не бракує тверджень про те, що деякі фрукти допомагають у схудненні, а від інших потрібно відмовитися, адже вони шкідливі. Та чи справді це правда? Дієтологиня Кароліна Марголіс поділилася кількома міфами про фрукти і схуднення, які зустрічаються найчастіше.

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Фрукти не варто їсти, адже у них багато цукру

Це – одна з найбільших помилок щодо фруктів. Вони точно не є "шкідливими" для вас – адже існує велика різниця між натуральним цукром у фруктах, який також називають фруктозою, і доданим цукром у деяких оброблених продуктах.

Фруктоза шкідлива лише у великих кількостях, яку важко отримати в надлишку в природній формі з фруктів,

– поділилася дієтологиня.

Фрукти – це також одні із найбільш поживних продуктів, які містять чимало потрібних людині речовин – вітаміни, мінерали, антиоксиданти, а також харчові волокна. Ви можете знайти у них і високий вміст води, а це означає, що вони можуть допомогти у контролі апетиту та довше підтримувати ваше відчуття ситості.

Фрукти змушують набирати вагу через велику кількість вуглеводів

Так, у фруктах і справді місяться вуглеводи, але вони є здоровими і в основному походять із харчових волокон. Вони ж допомагають підтримувати у порядку мікробіом кишківника, допомагають залишатися ситими та підтримують стабільний рівень цукру в крові. І що більше харчових волокон у вашому раціоні, то краще для вашого схуднення, адже фрукти є природним джерелом клітковини.

Не варто уникати вуглеводів і через те, що саме вони забезпечують і ваш мозок, і тіло енергією, а також можуть підтримувати функції організму та іншу активність.

Авокадо призводить до набору ваги

Ось фрукт, який часто виключають, коли намагаються схуднути – а втім, зовсім дарма. Попри те, що в авокадо відносно багато жирів, це все ще дуже корисна їжа, яка може допомогти вам у ваших спробах скинути кілограми.



Авокадо корисне для схуднення / Фото Pexels

Те, що для схуднення вам потрібно відмовитися від жирів – це міф. Насправді ж регулярне споживання корисних жирів – саме таких, які і містяться в авокадо – призводить до того, що ви можете краще контролювати апетит та залишатися ситими.

Змішування фруктів руйнує клітковину

Чимало людей відмовляються від смузі та змішування і перебивання фруктів, адже вони переконані, що це призводить до руйнування клітковини та зменшення кількості поживних речовин. Насправді це неправда.

Ось що відбувається насправді – через процес окислення через подрібнення фруктів і справді може бути втрачена певна кількість поживних речовин. Та це відбувається через деякий час – потрібно близько години. Тож якщо ви готуєте смузі і відразу ж його випиваєте, вам немає про що турбуватися.

Не можна їсти фрукти на голодний шлунок

Деякі люди вірять, що якщо їсти фрукти на голодний шлунок, вони просто будуть лежати і гнити в шлунку, а також це сповільнить перетравлення інших продуктів. Це зовсім не відповідає дійсності. Деякі фрукти, які містять розчинну клітковину, можуть притягувати воду та утворювати гель, який сповільнює травлення, але це непогано.

Так ви можете відчувати ситість, і це запобігає стрибкам рівня цукру в крові після їжі, а це допомагає контролювати апетит та вагу.