Емоційно зрілі люди вміють розпізнавати свої емоції, виставляти кордони та ділитися своїми думками з іншими людьми. А всі ці навички просто необхідні для безпечного та здорового спілкування. Про основні ознаки емоційно зрілої людини розповіла експертка Рейчел Голдман.

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Ви чуйні

Бути емоційно зрілим – це означає, що ви можете час від часу відводити увагу від власних потреб та поглядів і зосереджуватися на інших людях.

Той, хто володіє емоційним інтелектом, здатний співпереживати та виявляти співчуття до інших. Їхні думки та почуття можна виражати здоровим і конструктивним способом, гарантуючи, що вони з повагою ставляться до інших і вимагають цього від інших,

– поділилася психологиня Ліза Лоулесс.

Ви вмієте розпізнавати почуття та ділитися ними

Люди, які вже досягли емоційної зрілості, можуть розпізнавати свої почуття та мають розуміння того, чому вони відчувають те, що відчувають. Саме це – основа здатності керувати своїми почуттями та емоціями у здоровий спосіб.

Коли людина розуміє свої емоції, вона не буде неадекватно виявляти їх чи придушувати.

Ви гнучкі та відкриті

Відкритість – це ще одна важлива риса емоційно зрілої людини. Вона не має бути жорсткою у своєму мисленні, адже життя за природою складне, і для того, щоб нормально справлятися з усіма його викликами, потрібно підходити до них із відкритим, творчим розумом.



Емоційно зрілі люди вміють бути гнучкими / Фото Pexels

Ви можете побудувати безпечні здорові стосунки

Здатність підтримувати надійні та здорові стосунки – це ще одна важлива риса емоційної зрілості, і часто цього легше досягти людям, які розвинули безпечний стиль прихильності.

Надійний спосіб прив'язаності означає глибоке почуття довіри, безпеки та зв'язку, яке люди можуть розвинути ще у ранньому віщі завдяки постійному і чуйному догляду.

Ви несете відповідальність за свої дії

Емоційно зрілі люди пам'ятають, як їхні дії вплинули на інших, зважають на це та можуть взяти на себе відповідальність, якщо їхні дії призводять до будь-якої шкоди.

Якщо людина має високий рівень емоційної зрілості, для неї нескладно вибачатися і нести відповідальність за свої вчинки, розуміти та приймати наслідки.

Ви встановлюєте здорові межі

Уміння і встановлювати, і підтримувати межі є фактично наріжним каменем емоційної зрілості. Ви маєте вміти не тільки встановлювати свої кордони, але й підтримувати їх тоді, коли стикаєтеся з конфліктом. Окрім того, варто пам'ятати і про межі інших людей та не порушувати ще й їх.

Ви вмієте вирішувати конфлікти

Неможливо уникнути конфліктів у той чи інший період життя. Тут питання тільки у тому, як саме ви зможете із ними впоратися. Емоційно зрілі люди прагнуть вирішувати будь-які суперечки, а не уникати їх чи просто існувати у хаосі.

Для того, щоб ефективно вирішувати конфлікти, людина повинна вміти бути активним слухачем та вміти знаходити рішення.

Ви можете впоратися зі стресом здоровими способами

Ще одна, на жаль, неуникна ситуація – це стрес, з яким у житті зіштовхуються абсолютно усі. Та емоційно зріла людина не намагається уникати цього відчуття чи навпаки – занурюватися у відчай. Натомість такі люди вміють та вчаться справлятися зі стресом.