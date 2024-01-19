Правильний раціон – це один із ключових факторів для нашого здоров'я та добробуту. І відомо, що недостатнє вживання деяких продуктів та надмірне вживання інших може призвести до неприємних наслідків для здоров'я. Доктор Ерік Берг розповів про найгіршу їжу для нашого серця.

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Що не варто їсти для здоров'я серця

Серце не є винятком в плані дієти – ваше харчування може досить сильно впливати на те, як воно працюватиме. Лікар відразу натякнув, що найгірша їжа для цього органу – це навіть не цукор, хоча і він може негативно впливати на ваше здоров'я, якщо його вживати надмірно.

Це основний рушійний фактор серцевих захворювань, він створює потужне і масивне запалення в артеріях, а також ця їжа безпосередньо пов’язана зі споживанням і введенням у наші продукти харчування та точною статистикою захворювань серця,

– поділився Берг.

Їжа про яку він попереджає – це олія з насіння, тобто насправді будь-який вид рослинної олії, для якого використовують насіння рослин. Він розповів, що раніше найнебезпечнішою їжею для серця були транс-жири, проте зараз їх споживають вже не так багато. Натомість рослинна олія міститься у дуже багатьох продуктах, які ви їсте, і часто ви можете про це навіть не підозрювати.



Олія з насіння може бути небезпечною для серця / Фото Pexels

Лікар попередив, що вживання великої кількості рослинної олії може призвести до таких наслідків:

створення запалення всередині артерій;

підвищення рівня "поганого" холестерину;

підвищення ризику утворення метаболічного синдрому;

може зрости ризик утворення тромбів;

олії створюють окислювальний стрес.

Доктор Берг вважає, що ця їжа є промисловим продуктом, який можуть нагрівати п'ять разів, і олія також містить додані хімікати та позбавлена будь-чого поживного.

Для того, щоб уникнути споживання надто великої кількості рослинної олії з насіння, намагайтеся перевіряти етикетки в магазинах. В багатьох продуктах може міститися чимало олії – наприклад, у заправках до салатів, соусах та у більшості оброблених продуктів.

Замість олії з насіння лікар радить використовувати вершкове масло, оливкову, кокосову чи олію авокадо, а також сало для приготування їжі.