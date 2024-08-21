5 поширених ознак недосипання, які ви не маєте ігнорувати

Нестача сну – це серйозна проблема, яка може завдати шкоди практично у будь-якій сфері життя: від настрою і до пам'яті. І є кілька способів визначити, що вам потрібно більше спати.

Коли ви постійно активні, існує велика спокуса та навіть тиск недосипати. Насправді ж часто існує помилкова думка, що нестача сну – це подвиг, який є гідним показником того, наскільки важко ви працюєте. Та сон – це не тільки нагорода після довгого дня, але також і життєво важливий рушій кожної системи в організмі. Тож психологиня сну Саміна Ахмед Джаурегі поділилася кількома порадами.

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Ви відчуваєте себе надзвичайно невдоволеними

Ви й не уявляєте, наскільки тісно переплітаються сон та емоційне здоров'я. І дуже часто пацієнти, які мають тривожність чи депресію повідомляють також про те, що вони страждають від хронічного безсоння.

І навіть короткочасна втрата сну може сильно вплинути на настрій та якість найважливіших стосунків. Коли ви недосипаєте, ви стаєте більш вередливими, дратівливими, вам складніше долати стрес.

Ваша продуктивність падає

Хронічне недосипання може також вплинути і на ваші здібності міркувати, зосереджуватися чи навіть просто знаходити правильні слова, аби описати прості речі.

І якщо ви вважаєте, що засиджуватися допізна над роботою для вас корисно, це не так. Набагато краще на вашу продуктивність вплине своєчасна зупинка роботи.

Ваш апетит зріс, і вага коливається

Люди, які сплять менше шести годин щоночі частіше страждають від надмірної ваги. Все – через понижений рівень гормону лептину, що пригнічує апетити, а також у вас піднімається гормон грелін, який стимулює голод.

І коли ви не виспалися, ви більш схильні потягнутися до нездорового перекусу, щоб отримати миттєве задоволення.



Недостатній сон може призвести до набору ваги / Фото Pexels

Ваша шкіра стає гіршою

Якщо ви помітили, що у вас червоні, припухлі очі, темні кола під очима, опущені кутики рота, тоді це явні ознаки недосипання. Зазвичай люди можуть легко побачити, якщо у вас була важка ніч.

У довгостроковій перспективі недосипання може призвести до втрати свіжого кольору обличчя та здорової шкіри.

Ви відчуваєте сонливість протягом дня

Це – одна з важливих ознак недосипання, яка водночас є досить очевидною. Відчуття виснаженості вдень – це серйозний сигнал, що ви недостатньо спите вночі. Симптоми можуть бути менш помітними, ніж позіхання щохвилини, та все ж варто звернути на всій рівень енергії протягом дня.