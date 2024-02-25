Через деякі помилки у дизайні спальні простір може не тільки виглядати неестетично, але і бути банально незручним. І виправивши кілька поширених помилок, ви можете досягти більш затишної кімнати, у якій буде приємно проводити час.

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Ліжко в кутку

Виправити цю дизайнерську помилку надзвичайно просто. Все, що вам потрібно зробити – так це відсунути своє ліжко від стіни. Ви могли про це навіть не думати, проте таке розташування ліжка може порушити увесь вигляд вашої кімнати.

І в ідеалі ліжко має стояти в центрі дальньої стіни, щоб ви могли бачити його, коли заходите до кімнати.

Тумбочки неправильної висоти

Не всі ліжка мають однакову висоту, і так само вона відрізняється і у тумбочках. І коли ви купуєте ці елементи інтер'єру, вам варто переконатися, що вони будуть приблизно такої ж висоти, що й ваше ліжко.

Так вам буде зручно ними користуватися, і вони не будуть вибиватися із загального вигляду кімнати.



Дизайн у спальні потрібно підбирати уважно / Фото Pexels

Погане освітлення

Звісно, в спальні зазвичай ви спите, і освітлення для цього не потрібне, але про нього все ж варто подбати. Найкраще – завжди використовувати кілька його типів, щоб створити м'яку і затишну атмосферу.

Ви можете використати розсіяне світло на тумбочках чи розмістити лампу за тканинним абажуром, або ж використовуйте підвісні чи вбудовані світильники.

Немає, де сісти

У вашій спальні точно є ще додатковий простір, який ви не знаєте, як заповнити. І ідеальні меблі для цього – зручне і комфортне крісло, яке забезпечить ще одне місце для сидіння, окрім ліжка.

Так ви зможете затишно почитати книгу, відпочити чи просто посидіти і при цьому не сідати на свою постіль. До того ж крісло чудово доповнить загальний вигляд кімнати.