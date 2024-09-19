За сезон не виправиш: ось 5 помилок новачків на городі, яких треба уникати

Городництво може здатися надзвичайно важкою справою, і якщо ви ніколи раніше ним не займалися, це може призвести до того, що ви припуститеся деяких поширених помилок.

На жаль, не всі помилки на городі можна виправити одразу. І іноді вони дають про себе знати надто пізно, і доводиться чекати цілий сезон, аби повністю залагодити завдану шкоду. Поради 24 зібрали основні помилки городників-новачків, якими поділилися користувачі мережі X.

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Не садіть багато кабачків

Звісно, може виникнути спокуса засадити усю грядку кабачками – адже всі ми їх любимо, і культура досить проста у вирощування. Та якщо ви не плануєте роздавати їх відрами усім знайомим, закривати ікру, морозити кабачки на зиму тощо – достатньо буде всього одного-двох кущів.

Не забувайте про мульчування

Мульчування допомагає затримувати у землі вологу, і тому воно дуже важливе. Окрім того, чимало городників радять також подбати й про крапельний полив, якщо є така можливість.

Зважайте на те, що використовувати для мульчі можна чимало різних матеріалів: суху траву, бадилля, хвою тощо.

Не поливайте помідори зверху

Це – дуже поширена помилка, якої припускалися, певно, майже всі під час першого вирощування помідорів. Річ у тому, що підливати їх потрібно винятково під корінь, інакше вони можуть підхопити хворобу або ж попектися під палючим сонцем.

Всього одна ця помилка може вартувати вам великої частки врожаю.



Помідори потрібно поливати дуже обережно / Фото Pexels

Краще пізніше, ніж рано

Якщо ви сумніваєтеся, чи земля на городі вже достатньо прогрілася для висадки розсади чи насіння – варто ще трохи почекати. Один простий спосіб перевірити: ввіткнути палець у ріллю. Якщо ви відчуваєте холод, тоді садити ще може бути зарано.

Не бійтеся, що овочі будуть рости повільно: дуже часто посаджена на тиждень пізніше розсада все одно наздоганяє у рості і виглядає ще й здоровішою за ту, яку посадили дуже рано.

Не садіть поруч гострий та солодкий перець

Якщо ви не хочете, щоб ваші солодкі перці раптом виявилися гіркими, тоді садити їх краще якомога далі один від одного, в ідеалі – на різних кінцях городу. І також не варто купувати насіння перцю у неперевірених людей – існує ймовірність, що серед насіння одного сорту може виявитися одна насінинка іншого.