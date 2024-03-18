Чимало людей під час прибирання роблять помилки, які погіршують його ефективність, і навіть не здогадуються про це. Тож якщо ви хочете прибирати, як професіонал і витрачати на цю справу менше часу, вам потрібно дізнатися про них.

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Використання губки

Звичайне застосування губки – це миття нею посуду, і для цього завдання вона підходить ідеально. Звісно ж, тільки у випадку, якщо ви її чистите та замінюєте із правильною періодичністю – а саме раз на два тижні.

Та чимало господинь використовують її ще й для того, щоб мити раковину на кухні та протирати нею стільниці. Ви будете здивовані, та робити це не варто. Через пористу структуру у ній дуже швидко накопичуються мікроби, і якщо протирати нею столи і інші поверхні, ви тільки поширите їх по кухні.

Для такого завдання буде набагато краще мати окремий рушник із мікрофібри.

Велика кількість різних засобів

Це – це одна помилка, якої припускаються чимало людей. Ви можете із найкращими намірами використовувати на одній поверхні кілька різних засобів для чищення, проте насправді це не потрібно.

В результаті ваша поверхня не стане чистішою, а залишиться липкою і буде дуже швидко збирати на себе бруд.

Відразу змивати засіб для миття

Згадайте, як саме ви миєте стільниці і раковини? Можливо, ви наносите засіб, а через кілька митей вже змиваєте його водою чи чистою ганчіркою? Що ж, робити так точно не потрібно.

Натомість уважно прочитайте інструкцію на звороті кожного засобу для чищення і дійте відповідно до неї. Дуже часто засобам потрібний деякий час для того, щоб подіяти.