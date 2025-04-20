Фарбування яєць на Великдень – це давня традиція, яка існує та популярна й досі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Яйце символізує воскресіння та продовження життя. А ось великоднє яйце начебто наділене особливою силою – і саме тому з ним пов'язано чимало прикмет.

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Які є прикмети про великодні яйця?

Зазвичай фарбувати потрібно стільки яєць, скільки членів сім'ї буде за святковим столом, і ще кілька яєць додатково чи на подарунок. Втім, існує ще й інша прикмета, яка визначає точну кількість крашанок, які потрібно зробити на Великдень.

Досі існує традиція на свято розбивати яйця одне об одне. Той, чиє яйце трісне першим, має подбати про своє здоров'я, протягом року приділяти увагу сім'ї та бути обережним на роботі – адже це сигнал про можливі проблеми.

А ось та людина, яйце якої залишиться цілим останнім, весь рік матиме удачу та добре здоров'я, не зіштовхнеться з проблемами у особистому житті. Якщо ж великоднє яйце випало з рук та розбилося – варто чекати неприємностей.

За можливості у такому випадку варто відмовитися від поїздок, нових ділових зустрічей, а також не починайте нові важливі справи. Якщо скасувати зустрічі не виходить, тоді на них варто бути дуже обачними.



З крашанками варто бути обережними / Фото Pexels

А ось якщо великодня крашанка розбилася ще до обіду – це обіцяє сварки у родині, або ж конфлікт із сторонньою людиною протягом дня. Якщо ж яйце впало вже після їжі, тоді це може бути сигналом до можливих матеріальних втрат.

До речі, після того, як крашанки будуть з'їдені, викидати шкаралупу не можна – її радять заховати в землі на пасовищі. Так начебто можна було захистити домашню худобу від пристріту. Вважалося поганою прикметою заносити у дім яйця, а також виносити їх після заходу сонця.

Вірили також, що якщо освячені крашанки протягом кількох днів лежать вдома біля образів та не псуються, значить, в домі є благодать.