Отримаєте найсмачніший урожай швидше від сусідів: 5 ранніх сортів полуниці

З приходом весни все більше дачників чекають, коли ж під зеленими листочками полуниці з'являться яскраво-червоні ягоди. Та для того, аби чекати не довелося надто довго, потрібно обрати відповідні сорти.

Якщо ви хочете першими поласувати смачною полуницею, тоді на городі у вас точно мають бути ранні сорти цієї ягоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Важливо підібрати найкращий сорт, який вразить не тільки часом достигання, але й неймовірним смаком.

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Полуниця Азія

Цей італійський неймовірний сорт вже давно полюбляють садівники – а все через великі ягоди з глянцевим блиском. Азія може порадувати вас досить раннім урожаєм, а це робить її неймовірним кандидатом на грядки на вашому городі.

А солодкий, медовий смак полуниці, її яскравий колір та приємний аромат закохають у себе навіть найдосвідченіших садівників! Кущі виростають досить великими, тож важливо виділити для них достатньо простору, аби вони розкрили свій потенціал та порадували щедрим урожаєм.

Полуниця Алегро

Якщо ви шукаєте ідеальне поєднання чудової врожайності та раннього достигання – то цей сорт саме для вас. Алегро має дуже солодкі, соковиті ягоди, які до того ж порадують і розміром – вони великі, з щільним м'якушем, тож можуть досить довго зберігати свіжість.

Якщо правильно доглядати за полуницею, вона віддячить вам гарним врожаєм та не постраждає від частих весняних примх погоди.

Полуниця Квікі

Цей сорт зацвіте та дасть урожай на вашому городі одним з першим. Ягоди мають приємний аромат та ніжну серединку, а кущі можуть плодоносити досить рясно, тож без ягід ви точно не залишитеся!



Полуниця може дати урожай дуже рано / Фото Pexels

Полуниця Зефір

Плоди сорту Зефір соковиті, яскраві та дуже ніжні, тож повністю виправдовують свою назву. І раннє дозрівання ягід – це безсумнівний плюс, адже навесні так і кортить якомога швидше насолодитися смачною полуницею!

Якщо у вас невелика ділянка, то Зефір стане ідеальним варіантом – адже кущі досить компактні, натомість ягоди – великі.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Полуниця Клері

Клері – ідеальний вибір, якщо ви хочете скуштувати перші ягоди у сезоні. Плоди мають неймовірний товарний вигляд: рівні, однакові за формою та розміром, солодкі та приємного темно-червоного кольору.

До того ж Клері чимало садівників вважають одним з найбільш стабільних та легких у догляді сортів полуниці, тож для новачків вона підійде якнайкраще.