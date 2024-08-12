Попри те, що у світі існує величезна кількість сортів чаю, за предметом класифікації його можна розділити на 6 основних типів: чорний, зелений, улун, білий, пуер та жовтий. Окремою ланкою є трав’яні, фруктові та квіткові чаї. Про них розповімо далі разом з українським виробником кави та чаю Gemini.

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Увесь чай походить із рослини Camellia sinensis. Цей чайний кущ вперше культивували в Китаї, а згодом рослину почали вирощувати в сприятливих для чаю кліматах: на острові Ява, в Гімалаях, Індії, Шрі-Ланці, Індонезії та Африці. Саме ця рослина відповідальна за всі листові сорти чаю, які здебільшого отримують свої назви від регіону вирощування.

Для того, щоб якісний чай потрапив на прилавки магазинів, важливим є кожнісінький процес виготовлення, за яким ретельно слідкують.

Важливі фактори, які впливають на якість чаю

Якість чаю визначають за кількома ключовими факторами, які й мають істотний вплив на його придатність та смак. Регіон та клімат вирощування, ретельний підбір сировини, традиційний метод обробки та правильне зберігання тісно взаємодіють одне з одним та забезпечують високу якість кінцевого продукту.

Всі ці аспекти є доволі важливими для справжньої якості чаю та його унікальних властивостей, тож спробуємо детальніше розглянути кожен етап вирощування.

Регіон та клімат

Місце росту чайних кущів відіграє основну роль. Кожен регіон вирощування чаю в Китаї – від гір Фуцзяню до полів Юньнаню – має унікальні кліматичні умови, які сприяють формуванню смаків та ароматів.

Те ж стосується чаю, який росте в Індії, який вирізняється типовим смаком завдяки унікальному теруару регіону. Там на найбільших плантаціях Дарджилінг і Асам вирощують сезонні чаї.

Популярний чай високої якості Дарджилінг має квітковий аромат, свіжий запах та помаранчевий колір, а от вид чаю Асам є міцним, насиченим з солодовим смаком, який він отримав завдяки теплу, сонячному світлу та опадам.

Баланс сонця та вологи є дуже важливим у вирощуванні чаю. Від цього залежить смак та якість рослини. Не всюди один і той же чайний кущ буде рости однаково. Тут варто розуміти, що чим більшою є кількість опадів, тим нижчою стане якість чаю. Відтак достатня кількість сонця забезпечує ідеальні умови для його росту.

Завдяки унікальним геокліматичним умовам, такі країни як Китай, Кенія чи Шрі-Ланка є придатними для вирощування якісного чаю.



На смак чаю впливають кліматичні умови / Фото Pexels

Сировина та сорт

Критично важливими є сировина та сорт чаю. Вони значною мірою впливають на кінцевий смак, аромат та якість. Китай століттями займає провідні позиції в чайному виробництві, тож на плантаціях почали вирощувати різноманітні штами взяті з китайської чайної рослини Camellia Sinensis, яку розвели та культивували за допомогою спеціальних практик для отримання бажаних характеристик рослини.

Клонування сортів створює унікальні смаки, а іноді з чайних рослин вирощують нову гілку, яка відрізняється від інших чаїв. Відповідно "гени" змішуються задля створення нового сорту.

Технологія збору

Збирати чай треба акуратно та правильно, оскільки від цього буде залежати наступна врожайність. Збір проходить тричі на рік: ранньою весною, влітку та восени. Найкращим вважається ранковий збір чаю, коли листя ще достатньо вологе та свіже.

Методів збору є два – ручний та механічний, втім логічно, що вони мають значну відмінність. Завдяки ручному збору відбираються найкраще листя та бруньки. Механічна збиральна машинка швидко обробляє великі площі, але якість чаю відповідно в рази зменшується через захоплення старих чи пошкоджених листків.

Бруньки та молоде листя використовують для високоякісних чаїв, а зріле листя йде на чай нижчої якості.



Ручний збір чаю – трудомісткий та важливий процес / Фото Pexels

Процес сушки

Після збору листя мають пройти обробку якомога швидше, щоб зберегти свій смак та корисні властивості. Навіть завдяки всім можливим сучасним технологіям, механічні процеси не зрівняються з традиційними.

Так, під час традиційної обробки кожна партія зірваного листя обробляється до найменших деталей, до яких належить в’ялення, скручування та окислення. Завдяки точним процесам, навчені фахівці чаю отримують найкращі аромати та смаки з чайного листя.

Якщо не дотриматися певного стандарту сушки на сонці чи в печі, то якість чаю значно погіршиться. Саме тому досвідчені фахівці скрупульозно та дбайливо обробляють врожай.

Умови зберігання

Після сушки дуже важливо правильно зберігати листя. Щоб чай не псувався та не втрачав своїх корисних властивостей, виробники слідкують за тим, щоб була стабільна та прохолодна температура, оскільки будь-яка різка зміна може негативно вплинути на його якість.

Урожай повинен зберігатися в сухих умовах, оскільки підвищена волога призведе до розвитку цвілі. Щоб не зруйнувати аромат, смак та якість, чай має стояти в темному місці, без впливу сонячних променів та бути захищеним від повітря. Саме тому його зберігають в спеціальних контейнерах, які надійно закриваються.

Після збору та сушки чай може простояти від 6 до 12 місяців, а от такий вид як пуер може зберігатися впродовж багатьох років та навіть ставатиме кращим з часом.

Чим відрізняється якісний чай від неякісного

Існує велика різниця між дешевим чаєм з супермаркету в пакетиках та листовим чаєм за значно вищою ціною. Низькосортний чай є легкодоступним у магазинах, тож певною мірою економічно вигідний, однак складається з дрібної листової стружки та пилу, які залишаються наприкінці процесу.

Чай низького ґатунку не можна повторно замочувати чи запарювати, чого не скажеш про чаї відмінної якості, які цілком годяться для багаторазового настоювання.

Листя чаю повинні мати однакову форму та розмір. Це означатиме, що його ретельно збирали вручну, без використання техніки. Чай низького сорту матиме листя будь-якої форми, розміру та навіть з домішками деревини. Суміш має бути без макухи, а рослини та фрукти – цілі чи обережно подрібнені.



Рівномірний розмір та однорідний колір листя відповідає високому сорту / Фото Pexels

Якісний чай наділений приємним ароматом, без затхлих ноток. У неякісних напоях він слабко виражений.

Ще однією ознакою якісного чаю є збалансований смак. Зробивши ковток напою, можна відчути м’які, яскраві, інтенсивні чи освіжаючі нотки. А от чай низької якості вже матиме гіркий смак з терпкими та неприємними відтінками.

Найпопулярніші види чаїв

Новачкам, які лише починають вивчати чайну культуру, велике різноманіття сортів та типів можуть здатися заплутаними. Щоб не заглиблюватися в сотні різновидів сортів чаю, варто запам’ятати всього 6 основних категорій чаю, кожен з яких має свої характеристики та методи обробки.

Чорний чай є найпоширенішим видом серед усіх. У процесі виробництва його зав’ялюють, повністю окислюють і тоді висушують. Саме цей процес надає йому характерний темний колір.

На відміну від чорного чаю, зелений вже не окислюється, а піддається лише термічній обробці та сушці, зберігаючи світло-зелений колір. Цей чай на смак є ніжнішим, ніж чорний.

Чай улун окислюється частково, втім його можна сплутати із зеленим чаєм, оскільки має схожий смак. Жовтий чай є найрідкіснішим видом, а на смак нагадує щось середнє між зеленим та чорним чаєм.

Білий чай виготовляють шляхом збору молодих бруньок рослини, які досить швидко висушуються, щоб запобігти окисленню. Значний попит у всьому світі має чай пуер. Його скручують, сушать, а потім ферментують, пресуючи у форми круглих коржів. Цей вид чаю відомий тим, що здатен швидко збадьорити.

Оскільки увесь чай походить з рослини Camellia sinensis, то містить приблизно однакову кількість кофеїну. Втім тут теж все залежить від самого типу. За даними лабораторних підрахунків Mayo Clinic, у зеленому чаї міститься майже вдвічі менше кофеїну, ніж в чорному чаї.

На відміну від класичних напоїв з листя чайного куща, трав’яні, фруктові чи квіткові чаї вже не виробляються виключно з листя рослини Camellia Sinensis, а з інших рослинних інгредієнтів, тож відповідно не містять кофеїну.

Які бувають трав’яні, фруктові чи квіткові чаї

Сировиною для створення цих чаїв є трав’янисті рослини, а в суміші додають квіти, плоди та ягоди. Ці 3 типи напоїв мають величезне різноманіття смаків та унікальні особливості.

Особливість трав’яного чаю

Трав’яний чай складається з настою чи суміші різного листя, плодів, коріння чи квітів будь-якої нечайної рослини. Чаї з трав існують вже дуже давно, але останніми роками набули популярності завдяки тому, що покращують емоційне, психічне та фізичне здоров’я.

Різновидів такого чаю є безліч: ромашковий, м’ятний, імбирний, з меліси та ройбуш. Сировину для нього вирощують по всьому світу. Ройбуш привозять з Південної Африки. Найпопулярнішими вважаються чаї "Альпійські трави" чи "Альпійський луг".

Більшість різновидів трав’яного чаю (з ромашки, м’яти тощо) мають дуже мало кофеїну, або ж взагалі його не містять, тому напій можна пити перед сном та не переживати про надлишок енергії. Ромашковий чай має заспокійливий ефект, чай з кульбаби допомагає травленню, а ройбуш багатий на антиоксиданти. Деякі види цих чаїв можуть навіть заспокоїти симптоми застуди та допомогти зняти стрес.

Особливість фруктового чаю

Фруктовий чай складається з купажу різноманітних ягід, листя, фруктів та квітів, які вдало поєднані між собою з додаванням відповідних ароматизаторів. Фруктові чаї, як і трав’яні, не містять у своєму складі чайного листя та кофеїну, а особливим смаком та ароматом їх наділяють шматочки фруктів чи квітів.

Основою для більшості чаїв є гібіскус, який надає напою яскравого червоного кольору та має кислуватий смак, а доповнюють його висушені фрукти та ягоди: яблука, апельсини, лимони, шипшина, малина, чорниця чи журавлина. У склад також можуть входити такі спеції як кориця чи гвоздика.



Фруктові чаї не містять кофеїну / Фото Pexels

Після сушіння шматочки ягід та фруктів не втрачають своїх корисних властивостей, тож такий чай багатий на вітаміни, антиоксиданти та мінерали, які зміцнюють імунітет та покращують травлення. Поціновувачів фруктових чаїв є багато, які люблять його у вигляді окремих плодів та у вигляді суміші.

Особливість квіткового чаю

Квітковий чай прийшов до нас з Китаю, де заварювання пелюсток та суцвіть досі є одним з ритуалів. Чай складається з висушених квітів чи пелюсток різних рослин. У продажі можна зустріти моночаї одного виду рослини чи квіткові суміші.

До найпопулярніших квіткових чаїв належать напої з ромашки, жасмину, гібіскусу, лаванди, троянди чи календули. Чимало цих квітів теж мають заспокійливі властивості, які допомагають зменшити стрес та покращити сон.

Жасминовий чай має антиоксидантні властивості, чай з гібіскусу містить багато вітаміну С, лавандовий чай позитивно впливає сон, а трояндовий здатен покращити стан шкіри.

Будь-який з цих напоїв можна приготувати вдома. Все, що треба зробити – віднайти для себе особливий смак серед всього різноманіття чаїв, причому за досить приємною ціною. А допоможе зануритися у чайну культуру компанія Gemini, яка спеціалізується на виготовлені кави та чаю. Продукти преміальної якості бренду раніше постачалися здебільшого в ресторани та кав’ярні, але зараз доступні на роздрібному ринку. Тож знайти свій ідеальний чай може кожен.