В Україні раніше до напоїв пропонували варення та мед, сухофрукти, випічку, цукати чи горішки, пише 24 Канал. У країнах Європи та Америки – це були сендвічі, канапе чи гіркий шоколад. У східних країнах підкреслювали смак чорної кави сухофруктами та м'якими солодощами. Ці традиційні смаколики додавали гостинності й атмосферності, а багато з них й досі залишаються доповненням до гарячих напоїв.

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Зараз у кав'ярнях до кави чи чаю можна знайти пісочне, чи вівсяне печиво, макаруни, чизкейк та багато інших видів солодощів – від трендових круасанів-равликів до улюблених нами горішків зі згущеним молоком чи вафельного торта.

Разом з українським виробником кави Gemini розповімо про основні закуски до кави та чаю та правила сервірування.

Закуски, які чудово пасують до кави

Високоякісна кава сама по собі має широку смакову палітру, та певні ласощі все ж таки вдосконалюють її смак.

Вранці кава зазвичай стає частиною сніданку. Чимало людей п'ють її, зокрема, для того, щоб остаточно прокинутися. Тим часом в інший час кавування перетворюється у приємний ритуал – часто з улюбленими солодкими смаколиками.

Шоколад

Кава добре поєднується з класичним чорним шоколадом. Його "оксамитова" текстура та насичений смак чудово доповнює кавові ноти.

Горішки та сухофрукти

Волоські горіхи та мигдаль найкраще смакують з кавою по-турецьки, приготовленою у джезві. Тим часом курага та фініки завдяки природній солодкавості чудово доповнять насичений смак еспресо.



Сухофрукти та горішки – ідеальна закуска до кави / Фото Pexels

Круасан

Випічка з листкового тіста чудово підходить до кави. У кав'ярнях часто подають круасан без наповнення всередині, пропонуючи намащувати на нього свіже масло.

Сирні та вершкові солодощі

Чизкейк, тирамісу, тістечка з маскарпоне вдало поєднуються з міцною кавою чи сортами з середньою та слабкою кислинкою. Поціновувачі ситного та натурального десерту можуть обирати сирники зі сметаною та джемом.

Запечені яблука

Додати до них трішки меду та дрібку кориці, і смачний осінній десерт до кави – готовий.

Сири

До лате або капучино пасують сир брі чи камамбер. Інтенсивний смак сиру з пліснявою створює цікавий контраст з кавою. Також кавоманам рекомендують звернути увагу на напівтвердий сир гауда та вершкову рикоту. Їхня ніжна текстура чудово контрастуватиме з насиченим кавовим смаком.

Закуски, які ідеально поєднуються з чаєм

Окрім кави, різноманітні смаколики заведено подавати разом із чаєм, щоб зробити його смак багатшим та цікавішим. Ці солодкі доповнення теж здатні підсилити смакові якості чаю, тож розповімо про найпопулярніші з них.

Печиво та випічка

Пісочне печиво чи бісквіти доповнюють будь-який чай завдяки вершковому та солодкому смаку.

Загалом з чорним чаєм ідеально поєднується чизкейк, штрудель чи торт. Для ситнішого чаювання підійдуть сінабони чи круасани.



Печиво добре поєднується з чаєм / Фото Shutterstock

Свіжі фрукти чи ягоди

Яблука, груші та цитрусові здатні додати приємної кислинки зеленому чи чорному чаю.

Варення та мед

Мед та варення з фруктів і ягід чудово підкреслюють солодкі нотки чаю.

Сухофрукти та горіхи

Сушені фрукти добре поєднуються з усіма чаями, особливо з трав'яними, оскільки додають напою солодкого акценту. Особливого смаку чаю надають горіхи, які найкраще вживати до чорного чи зеленого чаю.

Шоколад

Для створення контрасту смаків, чорний або чай з бергамотом, варто поєднувати з темним та молочним шоколадом.

Поради щодо вибору закусок залежно від виду кави або чаю

Закуски – це не лише доповнення до чаю та кави. Вони підсилюють унікальні смакові нотки напоїв. Цитрусові можуть розкривати свіжість зеленого чаю, а горіхи – глибокий аромат кави. Тому легкі наїдки треба підбирати так, щоб доповнити смаковий профіль кави та чаю. При цьому варто зважати на особливості смаку улюбленої кави.

Які закуски пасують різним видам кави

Еспресо має насичений смак, тому найкраще поєднується з чорним шоколадом, горіхами, мигдалем чи пряним печивом, які здатні надати каві шоколадних та горіхових ноток.

Американо добре доповнити чізкейком, сінабоном або шоколадним тортом. Молочні кавові напої найкраще смакувати з ніжними десертами. До капучино та лате варто обрати круасани, сирники чи медівник.



Круасан ідеально пасує до кави з молоком / Фото Shutterstock

Шанувальникам спецій у каві (наприклад, капучино з корицею або кави з кардамоном) варто звернути увагу на печиво або випічку з прянощами та сухофруктами.

Які закуски пасують різним видам чаю

Чорний чай вдало поєднується із солодкою випічкою, варенням, сухофруктами та медом. Любителі чорного чаю з молоком можуть смакувати його з печивом чи різноманітними тістечками.

Зелений чай освіжає своїм смаком, тому до нього краще підбирати легкі смаколики. Це можуть бути фрукти, ягоди, горіхи та білий шоколад, який не зможе перебити тонкі нотки чаю.

Трав’яний чай теж ідеально поєднується з легкими закусками – медом, горіхами, сухофруктами та цукатами.

Популярний чай з бергамотом має цитрусовий аромат, тому до нього варто підбирати лимонний пиріг, мигдалеве печиво чи шоколад.

Чай каркаде з яскравим кислуватим смаком рекомендовано пити з сухофруктами чи солодощами на основі горіхів.

Улюблений багатьма чай матча має специфічний смак, тому його варто поєднувати з нейтральними десертами. До матчі ідеально пасує десерт моті, білий шоколад або легкий чизкейк.

Кавова та чайна культура вже давно вийшла за межі самих напоїв. Наразі ми говоримо про традицію і лайфстайл. Поєднання кави та чаю з улюбленими закусками зіграло важливу роль у формуванні смаків сучасних людей. Кавомани та шанувальники чаю поєднують все нові й нові смаки, здобуваючи цікаві гастрономічні досвіди.

Заклади пропонують гостям обрати щось смачне до кави та чаю, втім вдома люди теж не відмовляються від закусок. Та для того, щоб зробити цей процес ще приємнішим, можна влаштувати особливу церемонію.

Як правильно сервірувати каву, чай та закуски – основні правила

Улюблені напої об'єднують людей не лише в кав'ярнях, але й вдома. Часто, бажаючи зустрітися з близькими, їх запрошують саме "на каву" або "на чай".

Подача цих напоїв гостям є важливим аспектом обслуговування. Це – жест гостинності, який справляє гарне враження. Щоб забезпечити хорошу атмосферу, потрібно пам'ятати про кілька речей.

По-перше, важливо зустріти гостей з усмішкою. Це допомагає створити позитивне враження та задає гарний тон.

По-друге, чай і кава варто подавати за правильної температури: не надто гарячими, але й не холодними. Цього можна досягти, готуючи напій безпосередньо перед подачею.

По-третє, важливо запропонувати різноманітні солодкі доповнення до чаю та кави, щоб задовольнити різні смаки та вподобання гостей. А от вирішальне значення має сервірування самих напоїв – кави, чаю й закусок до них.



Солодощі чудово доповнюють смак кави та чаю / Фото Pexels

Правила сервірування кави

Каву варто подавати в чашках з товстими стінками, які добре зберігають тепло. Для еспресо рекомендовано використовувати маленькі чашки об’ємом 60 – 90 мілілітрів, для американо або капучино – чашки 150 – 180 мілілітрів.

Напій треба подавати обов'язково гарячим, з температурою 65 – 75°C. На блюдце не забувайте поставити ложку, а на стіл – цукерничку, щоб гість мав змогу додати собі цукру згідно з власними смаковими вподобаннями.

Правила сервірування чаю

Для заварювання чаю знадобиться чайник та чашки, які можуть бути більшими чи меншими. Розмір чашок залежить від виду чаю (для зеленого підійдуть невеликі, для чорного – більші).

Гостям чай можна подати вже готовим у чайнику. Зелений повинен мати температуру 60 – 80°C, а чорний – 90°C. Щоб продемонструвати свою гостинність, до чаю варто подати закуски та додатки.

До слова, компанія Gemini пропонує найкращі сорти кави та чаю, що ідеально поєднуються з різноманітними закусками. З цими напоями кожна зустріч гостей вдома буде особливою кавовою чи чайною церемонією.

Правила сервірування закусок

Смаколики до чаю та кави здебільшого подається на невеличких тарілках чи багаторівневих підставках. На етажерках заведено ставити фрукти та печиво нагорі, а важкі солодощі (кекси чи мафіни) – на нижньому рівні.

Горішки та сухофрукти можна насипати в невеличкі піали, а сири – розкласти на спеціальних дерев’яних роздільних дошках.

До будь-яких десертів треба обов'язково подавати маленькі виделки чи десертні ложечки. Для того, щоб сервірування було естетично привабливим, на столі можуть стояти квіти, які додадуть вишуканості. Ці прості правила сервірування допоможуть створити затишну атмосферу вдома для насолоджування напоями із закусками.