Стратегія прибирання у домі – це дуже важлива річ, на яку чимало людей не звертають уваги. І це перша помилка, яка призводить до накопичення бруду та зайвих речей, пише Real Simple.

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Купляєте дуже багато речей для організації

Вам може здаватися, що всі ці ящички та органайзери допоможуть вам нарешті впорядкувати речі вдома, але варто подивитися правді у вічі: ці органайзери також захаращують ваш дім, а не роблять його чистішим і просторішим.

Не купуйте жодних продуктів для зберігання перед тим, як з'ясуєте, що саме вам потрібно зберігати.

Маєте велику колекцію засобів для чищення

Зазвичай вистачає двох-трьох універсальних засобів для того, аби очистити ними усю квартиру, і вам не потрібно зберігати цілу батарею пляшок з побутовою хімією, аби підтримувати порядок в домі.

Надто велика кількість засобів може спричинити зворотний ефект: спричинити захаращення на кухні чи на полицях, де ви зберігаєте хімію.



Для чищення не потрібно багато засобів / Фото Pexels

Зберігаєте багато одноразових товарів

Якщо у вас вдома є цілі колекції одноразових стаканчиків та паперових тарілок, це сигнал, що ви можете позбутися їх. Зазвичай вони займають багато місця, на яке можна скласти корисніші та довговічніші речі.

Ви кидаєте речі не на свої місця

Всього одне правило допоможе вам розгребти увесь безлад у домі: не кидай, а клади. Виділіть кілька додаткових секунд на те, аби покласти річ на її місце після використання, і всього за кілька днів ви помітите, що ваш дім вже став набагато охайнішим.

Тримаєте надто багато речей на стільницях

Стільниці на кухні мають бути максимально функціональним, а значить, і вільним простором. Якщо ж вони заставлені посудом, побутовою хімією, приладами та іншими речами, що заважають вам готувати, тоді саме час розчистити їх.