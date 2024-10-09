Стратегия уборки в доме – это очень важная вещь, на которую многие не обращают внимания. И это первая ошибка, которая приводит к накоплению грязи и лишних вещей, пишет Real Simple.

Интересно Как прочистить канализацию солью: золотое правило, которое вы не знали

Покупаете очень много вещей для организации

Вам может казаться, что все эти ящички и органайзеры помогут вам наконец упорядочить вещи дома, но стоит посмотреть правде в глаза: эти органайзеры также загромождают ваш дом, а не делают его чище и просторнее.

Не покупайте никаких продуктов для хранения перед тем, как выясните, что именно вам нужно хранить.

Имеете большую коллекцию чистящих средств для чистки

Обычно хватает двух-трех универсальных средств для того, чтобы очистить ими всю квартиру, и вам не нужно хранить целую батарею бутылок с бытовой химией, чтобы поддерживать порядок в доме.

Слишком большое количество средств может вызвать обратный эффект: вызвать захламление на кухне или на полках, где вы храните химию.



Для чистки не нужно много средств / Фото Pexels

Храните много одноразовых товаров

Если у вас дома есть целые коллекции одноразовых стаканчиков и бумажных тарелок, это сигнал, что вы можете избавиться от них. Обычно они занимают много места, на которое можно сложить полезные и долговечные вещи.

Вы бросаете вещи не на свои места

Всего одно правило поможет вам разгрести весь беспорядок в доме: не бросай, а клади. Выделите несколько дополнительных секунд на то, чтобы положить вещь на ее место после использования, и всего за несколько дней вы заметите, что ваш дом уже стал намного опрятнее.

Держите слишком много вещей на столешницах

Столешницы на кухне должны быть максимально функциональным, а значит, и свободным пространством. Если же они заставлены посудой, бытовой химией, приборами и другими вещами, мешающими вам готовить, тогда самое время расчистить их.