5 шкідливих звичок, які псують ваш сон: відмовтеся від них прямо зараз

Хороший нічний сон – це найкращий спосіб доглядати за собою. Але деякі звички можуть призводити до того, що ваш відпочинок буде зовсім не таким спокійним і якісним, як нам того хочеться.

Кожна звичка має свій вплив на наше самопочуття та організм, і деякі з них можуть заважати вам спати, навіть якщо ви про це й не підозрюєте. Тож експертка зі сну Олівія Ареццоло поділилася кількома основними звичками, від яких потрібно відмовитися прямо зараз.

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Використання телефона

Експерти сходяться на тому, що використання телефона перед сном точно потрібно обмежити. Більшість людей мають звичку сидіти у соцмережах чи дивитися відео прямо у ліжку, а це впливає на те, наскільки просто вам потім буде заснути.

Тож відкладайте усі гаджети в сторону принаймні за годину до сну. А якщо телефон все ж потрібний, ви можете спробувати користуватися окулярами, що блокують блакитне світло.

Їсти чи пити

Не варто їсти чи пити за кілька годин до часу, коли ви збираєтеся лягти спати, інакше це може призвести до неспокійної ночі. Особливо це стосується споживання алкоголю. Можливо, вам здається, що цей келих вина наганяє на вас сонливість, але згодом вона зникне, і на ранок ви не відчуватимете себе так, наче ви добре відпочили.

А з їжею поміркованість є ключовою. Надто мало чи надто багато їжі перед сном можуть вплинути на його якість не найкращим чином.

Заняття спортом

Спорт – це чудово, але краще б перенести його на інший час. Річ у тому, що фізичні вправи підвищують температуру вашого тіла, а значить, ви відчуватимете більше енергії. Зрештою, вам буде складніше заснути.



Спорт заважає вам заснути / Фото Pexels

Залишаєтеся в ліжку

Ви могли про це не здогадуватися, та найгірше, що ви можете зробити, коли у вас не виходить заснути – це залишатися у ліжку. Якщо ви не спите вже близько 20 хвилин, встаньте з ліжка та зайдіть в іншу кімнату.

Погасіть світло та уникайте використання гаджетів. Ви можете читати чи медитувати, або ж просто послухати заспокійливу музику. Повертайтеся у ліжко тільки тоді, коли вже відчуєте бажання спати.

У вас в кімнаті багато світла

Якщо в спальні висять прозорі штори, це точно ускладнить засинання. В кімнаті для сну має бути максимально темно, тож подумайте про способи, які допоможуть обмежити навколишнє світло.