Сон – це не просто винагорода після насиченого дня, це ще й запорука того, що наше здоров'я та організм будуть в нормі. І експертка зі сну Саміна Ахмед Джаурегі поділилася кількома поширеними ознаками недосипання, про які знають далеко не всі.

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Ви надзвичайно примхливі

Сон та емоційне здоров'я пов'язані набагато сильніше, ніж ви уявляєте. І дуже часто люди, які мають тривожність та депресію, повідомляють також і про хронічне безсоння, свідчить статистика Гарвардської медичної школи.

Якщо ви не спите достатньо, ви більш вразливі до того, щоб почуватися вередливими і відчуватимете більші складнощі у подоланні стресу.

Ваша продуктивність падає

Звісно ж, недосипання може також вплинути і на здібності міркувати, зосереджуватися на чомусь та навіть знаходити правильні слова. І попри те, що вам може здаватися, що затриматися над роботою допізна – це єдиний ефективний спосіб її виконати, насправді це далеко не найкраще рішення.

Коли ви добре виспалися, ви більш схильні шукати креативні, розумні рішення та швидше розв'язувати завдання й проблеми.

Ваш апетит збільшується

Виявляється, люди, які стабільно сплять менше, ніж 6 годин щоночі, більш схильні до надмірної ваги. Це все – через низький рівень гормону лептину, що пригнічує апетит. Водночас відсутність нормальної кількості сну підвищує гормон грелін, що стимулює голод.

Все це призводить до того, що від перевтоми ви тягнетеся за нездоровим перекусом, і це закінчується набором зайвої ваги.



Недостача сну підіймає апетит / Фото Pexels

Ваша шкіра погіршується

Червоні, опухлі очі та темні кола під очима можуть легко видати людину, яка недосипає. Втім, з часом недосипання призводить також до того, що шкіра набуває не дуже здорового кольору, а також можуть з'явитися проблеми з висипанням тощо.

І якщо ви хочете по-справжньому доглядати за своїм лицем, перш за все потрібно подбати про здорові 8 годин сну за ніч.

Ви відчуваєте сонливість протягом дня

Ще одна ознака недосипання – це бажання подрімати в обід чи рано ввечері. І симптоми можуть бути менш помітними, ніж щохвилинне позіхання чи необхідність постійно пити каву, аби підтримувати себе у вертикальному положенні.

Попри те, що денний перепочинок у розумних кількостях може бути корисним, постійна потреба у ньому може свідчити про те, що ви недосипаєте.