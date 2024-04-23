Не тільки апельсини: ці 5 фруктів містять багато вітаміну С

Вітамін С також відомий як аскорбінова кислота, і це водорозчинний вітамін, який може бути дуже корисним для зміцнення імунітету. І отримати його можна з деяких звичних фруктів.

Продукти з вітаміном С дуже важливо додавати до свого раціону – особливо у весняний час, коли погода стрімко змінюється і так легко підхопити застуду. Тож для того, щоб цього уникнути, варто подбати про зміцнення імунітету. Про продукти, які будуть для цього корисними, розповіла дієтологиня Крістіна Манян.

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Полуниця

Зовсім скоро розпочнеться сезон полуниці, і тоді ви зможете отримати достатньо вітаміну С. Ви могли про це навіть не підозрювати, та всього у половині порції ви зможете знайти 49 мікрограмів цього вітаміну.

Навіть якщо у вас немає змоги купувати місцеву полуницю, ви легко можете знайти цю ягоду у магазинах, і вона також принесе вам досить багато користі – навіть у замороженому вигляді.

Ківі

Ківі – це не тільки смачний, терпкий і соковитий фрукт, але і надзвичайно поживний. У ньому ви знайдете і клітковину, і кілька надзвичайно важливих мікроелементів – зокрема і чимало вітаміну С.

Цей тропічний продукт буде дуже корисно додати до вашого кошика покупок.

Грейпфрут

Звісно, не всі люди полюбляють грейпфрути, і деяких відштовхує його дещо гіркуватий смак. Проте чимало людей починають свій день із цього великого цитрусового, і зовсім недарма. Всього у половині грейпфрута ви можете знати 39 мікрограмів вітаміну С, а у склянці соку цього фрукта ви знайдете 70 мікрограмів вітаміну.



Грейпфрути дуже корисні / Фото Pexels

Яблука

Так, навіть звичайні доступні кожному яблука містять достатньо вітаміну С. Споживання цих фруктів буде корисним також через наявність у них великої кількості клітковини. Звісно, у яблуку буде набагато менше цього корисного вітаміну – всього 8 мікрограмів, але вони все ще дуже впливові для вашого здоров'я.

Ананас

Якщо ви полюбляєте цей тропічний фрукт, тоді ви можете отримати від нього не тільки цікавий екзотичний смак, але і велику користь. Він наповнений поживними речовинами: вітаміном В6, магнієм, залізом, кальцієм і, звісно ж, вітаміном С.