Не только апельсины: эти 5 фруктов содержат много витамина С

Витамин С также известен как аскорбиновая кислота, и это водорастворимый витамин, который может быть очень полезным для укрепления иммунитета. И получить его можно из некоторых привычных фруктов.

Продукты с витамином С очень важно добавлять в свой рацион – особенно в весеннее время, когда погода стремительно меняется и так легко подхватить простуду. Поэтому для того, чтобы этого избежать, стоит позаботиться об укреплении иммунитета. О продуктах, которые будут для этого полезными, рассказала диетолог Кристина Манян.

Интересно Будут одни проблемы: 7 самых вредных растений, которые категорически нельзя сажать возле дома

Клубника

Совсем скоро начнется сезон клубники, и тогда вы сможете получить достаточно витамина С. Вы могли об этом даже не подозревать, и всего в половине порции вы сможете найти 49 микрограммов этого витамина.

Даже если у вас нет возможности покупать местную клубнику, вы легко можете найти эту ягоду в магазинах, и она также принесет вам достаточно много пользы – даже в замороженном виде.

Киви

Киви – это не только вкусный, терпкий и сочный фрукт, но и чрезвычайно питательный. В нем вы найдете и клетчатку, и несколько чрезвычайно важных микроэлементов – в том числе и немало витамина С.

Этот тропический продукт будет очень полезно добавить в вашу корзину покупок.

Грейпфрут

Конечно, не все люди любят грейпфруты, и некоторых отталкивает его несколько горьковатый вкус. Однако многие начинают свой день с этого большого цитрусового, и совсем не зря. Всего в половине грейпфрута вы можете знать 39 микрограммов витамина С, а в стакане сока этого фрукта вы найдете 70 микрограммов витамина.



Грейпфруты очень полезны / Фото Pexels

Яблоки

Да, даже обычные доступные каждому яблоки содержат достаточно витамина С. Потребление этих фруктов будет полезным также из-за наличия в них большого количества клетчатки. Конечно, в яблоке будет гораздо меньше этого полезного витамина – всего 8 микрограммов, но они все еще очень влиятельны для вашего здоровья.

Ананас

Если вы любите этот тропический фрукт, тогда вы можете получить от него не только интересный экзотический вкус, но и большую пользу. Он наполнен питательными веществами: витамином В6, магнием, железом, кальцием и, конечно же, витамином С.