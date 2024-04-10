Ви могли ніколи про це не замислюватися, та вибір місця для ваших кімнатних рослин – це чи не ключовий момент у їхньому догляді. І оптимальне розташування може залежати від потреб кожної конкретної рослини, адже помилкове місце для квітки може призвести до справді неприємних наслідків.

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Захист від прямих сонячних променів

Деякі рослини можуть бути надзвичайно чутливими до прямого сонячного світла, і саме через це для них потрібно підібрати напівзатінене місце. І якщо ви поставите їх прямо під промені сонця, це може призвести до того, що у них згорить листя, а сама рослина засохне, навіть у випадку, якщо ви будете регулярно її поливати.

Якщо краї вашого листя почали знебарвлюватися та ставати коричневими, це може означати, що ваша рослина отримує надто багато прямого сонячного світла.

Надто далеко від джерел тепла

А деякі ваші квіти можуть зіштовхнутися із іншою проблемою. Наприклад, рослини, які чутливі до сухого середовища, можуть постраждати, якщо ви поставите їх у місце, що надто близьке до тепла – наприклад, біля батареї чи радіатора. Пересушене середовище негативно впливатиме на листя рослини, і через це досвідчені садівники радять тримати квіти якомога далі від теплових джерел.



Квіти не можна ставити біля батарей / Фото Pexels

Біля протягів

Якщо ваші рослини стоять у місцях, де постійно виникають протяги, через це вони можуть втрачати вологу, і зрештою це призведе до того, що у квітів почне опадати листя. Через це рекомендують уникати розміщення рослин поряд із відкритими вікнами чи дверима.

Біля холодних потоків повітря

Деякі рослини не дуже витривалі, і через це потрібно тримати їх якомога далі від холодних місць, адже мороз може їм нашкодити. Тож взимку такі рослини варто переносити з вікон, адже вони можуть захворіти та померти через такий перепад температур.