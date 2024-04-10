Вы могли никогда об этом не задумываться, и выбор места для ваших комнатных растений – это едва ли не ключевой момент в их уходе. И оптимальное расположение может зависеть от потребностей каждого конкретного растения, ведь ошибочное место для цветка может привести к действительно неприятным последствиям.

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Защита от прямых солнечных лучей

Некоторые растения могут быть чрезвычайно чувствительными к прямому солнечному свету, и именно поэтому для них нужно подобрать полузатененное место. И если вы поставите их прямо под лучи солнца, это может привести к тому, что у них сгорит листва, а само растение засохнет, даже в случае, если вы будете регулярно его поливать.

Если края ваших листьев начали обесцвечиваться и становиться коричневыми, это может означать, что ваше растение получает слишком много прямого солнечного света.

Слишком далеко от источников тепла

А некоторые ваши цветы могут столкнуться с другой проблемой. Например, растения, которые чувствительны к сухой среде, могут пострадать, если вы поставите их в место, что слишком близко к теплу – например, у батареи или радиатора. Пересушенная среда негативно влияет на листья растения, и поэтому опытные садоводы советуют держать цветы подальше от тепловых источников.



Цветы нельзя ставить возле батарей / Фото Pexels

Возле сквозняков

Если ваши растения стоят в местах, где постоянно возникают сквозняки, из-за этого они могут терять влагу, и в конце концов это приведет к тому, что у цветов начнут опадать листья. Поэтому рекомендуют избегать размещения растений рядом с открытыми окнами или дверью.

Возле холодных потоков воздуха

Некоторые растения не очень выносливы, и поэтому нужно держать их подальше от холодных мест, ведь мороз может им навредить. Поэтому зимой такие растения следует переносить из окон, ведь они могут заболеть и умереть из-за такого перепада температур.