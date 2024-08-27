Взагалі рекомендовано підтримувати чистоту в оселі кожного дня. Це не означає, що треба постійно витирати пилюку, пилососити й мити підлогу, але коли бачите, що вчорашнього прибирання сьогодні вже не помітно – полінуйтеся докласти трохи зусиль та довести все до ідеального стану.

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Однак експерти кажуть, що під час прибирання ми допускаємося деяких помилок, тож наша праця може бути непомітною. Що саме ми робимо не так – читайте далі.

Починаємо прибирання з підлоги

Перед прибиранням нам хочеться якнайшвидше пропилососити й помити підлогу, а вже далі займатися всіма іншими хатніми справами. Однак правильно мити підлогу в кінці прибирання, оскільки після основного прибирання на ній з’являться крихти й дрібне сміття, тому треба спочатку все порозкладати по місцях, а вже наприкінці братися за підлогу.

Використовування ганчірки для всіх поверхонь

Забруднення в різних кімнатах мають не однакову інтенсивність. До прикладу, на меблях може бути лише пилюка, а от на підвіконнях вже якісь крихти листя та сильний бруд. Саме тому краще для кожної поверхні брати різну ганчірку, щоб не розносити мікроорганізми по поверхнях.



Для різних поверхонь використовуйте різні ганчірки / Фото Pexels

Пилосошення із заповненим мішком

Якщо мішок чи контейнер пилососа заповнений – ваше прибирання буде неефективним, тому краще позбудьтеся від зайвої пилюки й лише тоді розпочинайте прибирання.

Складання речей стопками

Не накладайте речі великими стопками, бо як тільки вам доведеться витягнути якусь річ, все одразу розпадеться, а в поспіху ви назад все хаотично поскладаєте. Тому робіть акуратні та невеликі стопки одягу, щоб вони не розвалювалися.

Не використовуєте органайзери

Щоб уникнути хаосу із зарядками, відкривачками, лопатками, пакетиками зі спеціями та іншими дрібничками – використовуйте органайзери. Вони допоможуть вам тримати все в одному місці та нічого не губити.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Не розводьте хлам

Не варто тримати в оселі надлишок речей, які на вашу думку, колись вам знадобляться. Вони забивають багато місця та не дозволяють підтримувати порядок, тому від них краще позбавлятися. Викидайте одяг чи деякі речі, або ж віддавайте близьким, якщо знаєте, що вони вам потрібні.

Генеральне прибирання раз на тиждень

У спальні та на кухні безлад утворюється дуже часто, тому не треба чекати умовної суботи, щоб поприбирати, особливо це стосується кухні, на якій щодня на підлозі з’являються крихти. Саме тому прибирання там потрібно проводити кожного дня.