3 заборонені дерева на Трійцю: не прикрашайте оселю їхніми гілками

Трійця – це велике християнське свято, і до нього заведено прикрашати оселю та двір зрізаними гілками різних дерев.

Зелені свята – це чудова нагода додати декору до свого дому та подвір'я. Втім, вам потрібно бути уважними, адже згідно з народними прикметами, гілки деяких дерев зовсім не підходять для цієї мети та можуть тільки нашкодити енергетиці будинку.

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Осика

Осику не можна використовувати для прикраси оселі на Трійцю. Причина досить проста – саме на цьому дереві, відповідно до біблійної легенди, повісився Юда. І, згідно з переказами, відтоді листя дерева тремтить "у жаху від проклятої ноші".

Ба більше, саме з цього дерева був виготовлений і хрест, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Вважається, що осика має погану енергетику та може призвести до сварок та розбратів у сім'ї. У таке світле свято, як Трійця, тримати її вдома вкрай небажано.

Верба

Верба – це ще одна заборонена рослина на Зелені свята. Саме собою дерево вважається світлим та чистим, але на Трійцю святити вербу та нести її додому не варто; вся річ у тому. що до цієї дати ламати гілки верби не можна, адже вона вже віддала все добро та благодать на Вербну неділю.



Вербу не варто різати на Зелені свята / Фото Pexels

Хвойні дерева

Краще утриматися від такого декору оселі на Зелені свята. Повір'я стверджують, що напередодні Трійці межа між потойбічним світом і нашим стає тоншою, а в гілках модрин, ялин та інших хвойних дерев можуть спочивати душі предків.

Нести таких "гостей" додому на Трійцю точно не варто.