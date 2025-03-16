Як садити виноград навесні: ці поради допоможуть отримати щедрий урожай

Дачники кажуть, що садити виноград можна навесні та восени. Обираючи для посадки весну, потрібно звернути увагу на погодні умови й тип кореневої системи. Щоб кущ винограду дав щедрий урожай, потрібно дотримуватися правильної посадки.

Висаджувати виноград можна вже ранньою весною, пише 24 Канал з посиланням на Megasad. Для посадки відкритої кореневої системи чудово підходить остання декада березня. Важливо лише дочекатися стійкою температури повітря в межах +10-15°C та ґрунту +8-10°C. Закриту кореневу систему саджанців радять висаджувати аж в другій половині травня.

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Додамо, що за місячним календарем, висаджувати виноград варто від 22 до 25 березня та 30 й 31 березня. Саме в ці дні кущі винограду добре приймуться й потішать урожаєм.

Як садити виноград навесні

Виноградник рекомендовано закладати в південній чи південно-західній частині ділянки, подалі від північних вітрів та на відстані від великих дерев до 4 – 6 метрів. Не можна садити виноград в низьких та мокрих місцях із засоленим ґрунтом. Виноград любить рости на родючому та пухкому ґрунті.

Підготовка саджанця

Саджанцям з відкритою кореневою системою потрібно злегка підрізати верхівку світло-зеленого пагона в місці зрізу. На саджанці має бути 4 – 5 сильних бруньок, всі інші треба видалити. Коріння треба підрізати на 2 сантиметри й залишити довжину 20 сантиметрів.

Перед посадкою корені потрібно замочити у воду на добу, а після вимочування покласти в розчин зі стимулятором росту на 10 хвилин. Для саджанців із закритою кореневою системою не потрібно проводити ніяких маніпуляцій.



Виноград можна садити наприкінці березня / Фото Pexels

Підготовка посадкової ями

Посадкова яма повинна мати 60 сантиметрів ширини й 70 сантиметрів глибини. Відстань між рядами кількох саджанців повинна становити 3 метри. На дно ями потрібно укласти дренаж.

Поживну суміш готують з верхнього шару землі з ями в перемішку з органікою й укладають на дно ями шаром 30 сантиметрів й заливають 2 відрами води, накриваючи шаром садового родючого ґрунту.

Висадка саджанця з відкритою кореневою системою

На дно ями насипте горбок землі. Далі акуратно розправте коріння по дну так, щоб воно було строго спрямоване донизу, а далі засипте яму до країв родючим ґрунтом. Після цього поставте підпору й полийте водою.

Після вбирання вологи земля може дати усадку. В такому випадку родючий ґрунт доведеться досипати. Після посадки його треба замульчувати сіном, торфом, перегноєм, скошеною сухою травою чи перепрілою тирсою. Перший місяць саджанцю протипоказані прямі сонячні промені, тому потрібно кущі притіняти.