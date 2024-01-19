Виявляється, що не кожна ємність підходить для зберігання пального. Щоб воно безпечно зберігалось, ви повинні налити його у спеціальну тару.

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Як правильно зберігати бензин та дизель

Бензин та дизель найчастіше тримають у каністрах, адже саме з нього зручно наливати пальне у бак. Раніше всі каністри були виключно металевими, але згодом наступила "пластикова ера". Та спішимо вам повідомити, що навіть попри те, що пластик зручніший у використанні й легкий, не всі його види підходять для зберігання пального.

До прикладу, автозаправні станції не використовують звичайний пластик для тари з пальним. Заборона на пластик пов’язана з ризиком займання парів, оскільки матеріал накопичує статичну електрику на поверхні, а тертя може призвести до утворення іскри та загоряння пального. Саме тому зберігати та вантажити дизель з бензином у такій тарі – досить небезпечно.



Яка каністра краща – металева чи пластикова / Фото Pexels

У чому найкраще зберігати бензин

Є спеціальні пластикові каністри, сертифіковані для заливання та зберігання бензину. На них є позначення UN, яке свідчить про відповідність місткості міжнародним стандартам для перевезення небезпечних вантажів. Такі каністри є перевіреними, тож у них можна використовувати та зберігати пальне.

Врахуйте, що ваша каністра повинна бути герметично, легко та надійно розміщуватися й закріплюватися горизонтально. Рекомендовано обирати об'єми 10 або 20 літрів, адже саме їх часто використовують.

Металеві каністри хоч і менш зручні, втім вважаються універсальними. Вони дешевші, ніж пластикові та виготовляються зі сталі чи алюмінію.

Скільки часу можна зберігати бензин

Зберігайте бензин до 1 року у металевій каністрі. У пластиковій каністрі варто зберігати не більше, ніж 6 місяців. Зберігайте пально в темному та прохолодному місці – гаражі чи погребі.