Щоб уникнути подібної проблеми, треба обробити труби алюмінієвою фольгою перед морозами. Втім, якщо ви не встигли цього зробити, тоді хутчіше скористайтеся дієвими методами зараз. Та самої фольги буде недостатньо, щоб вберегти трубу. Для цього треба скористатися іншими матеріалами, які мають ізоляційні властивості.

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Як ізолювати труби під час морозів

Спочатку проведіть інвентаризацію того, скільки труб потрібно утеплити. Це можуть бути всі відкриті труби (у гаражі або на горищі) та труби, що розташовані у підвальних приміщеннях.

Всередині будинку перевірте доступ до труб на зовнішніх стінах під раковиною. Зовнішні крани також мають бути закриті.



Ізолюйте труби, щоб вони не замерзли / Фото Pexels

Щоб ізолювати труби, вам знадобляться рукави зі скловолокна чи поролону. Якщо хочете, можете взяти старі ганчірки чи шкарпетки.

Якщо ви не використовуєте ізоляцію з пінопласту, то можете скористатися ізоляційною стрічкою та обгорнути трубу фольгою.

Та взимку перш за все треба турбуватися за себе. Якщо так сталося, що вимкнули опалення, а у вас немає обігрівача, або й взагалі зникло енергопостачання, зігрійтеся завдяки кільком перевіреним методам.