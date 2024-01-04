На початку 2024 року радимо вам взятися за організацію своєї оселі, а особливо, за наведення порядку в шафі.

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Експерти, які відповідають за організацію гардероба розповіли про кілька важливих моментів, яких варто уникати. Якщо будете їх дотримуватися, у вас завжди буде багато місця в шафі та не виникатиме питань, що ж одягнути.

Викиньте: пошкоджені речі

Придбайте: базові речі, які завжди будуть в моді

Усі речі з плямами, дирками та втраченим кольором – викидайте. Від речей з катишками теж треба позбутися, адже вони мають поганий вигляд. Натомість поповніть свій гардероб базовими речима, які завжди актуальні та не виходять з моди.

Викиньте: речі, які схожі між собою

Придбайте: універсальне вбрання

Не варто купувати речі, які схожі між собою, інакше ви будете постійно створювати одні й ті ж образи. Не треба додавати в гардероб кілька білих футболок чи кілька чорних водолазок. Краще придбайте одну якісну річ, яка вам довго прослужить.

Викиньте: взуття, яке ви ніколи не одягнете

Придбайте: базове взуття

У кожного з нас є взуття, яке тисне ногу та після кожного носіння утворює нам мозолі на ногах. Не чекайте якогось моменту, що все зміниться. Просто позбудьтеся від нього та придбайте те, в чому вам буде комфортно.

Викиньте: антитрендовий одяг

Придбайте: сучасне вбрання

Постарайтеся позбутися з шафи від речей, які вже давно вийшли з моди. Вам може здаватися, що ви дочекаєтеся, коли вони знову будуть актуальними, втім це так не працює. Якщо вони навіть колись і стануть модними, то дизайнери їх осучаснять. Якщо ж ви одягнете старомодну річ, то вона зіпсує увесь ваш образ.

Не купуйте: модні речі, які ви одягнете 1 чи 2 рази

Придбайте: одяг, який будете носити кожного сезону

Часом трендові позиції змушують нас здійснити емоційну покупку, але потім виявляється, що ця річ не дуже підходить до нашого стилю, та й відповідного одягу для стилізації немає. Щоб не втрачати намарно кошти, відмовляйтеся від суперефектних речей. Обирайте натомість класичне вбрання, яке ви будете носити постійно.

Викиньте, не купуйте: речі більшого чи меншого розміру

Придбайте: одяг, який створений під ваші параметри

Так, ми знаємо, що одяг оверсайз зараз в моді. Але поговоримо про інше вбрання. Позбудьтеся від речей, які втратили форму через прання і стали або дуже великими, або куцими.

Якщо ж на розпродажі ви придбали світшот ледь чи не задарма, але розміру XXL – викидайте цю річ. Якби ви не старалися створити образ оверсайз, воно буде виглядати смішно. Найкраще буде, якщо ви придбаєте собі вбрання свого розміру.